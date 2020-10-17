Эксперты назвали возникающие за неделю до инфаркта симптомы

Британские кардиологи предупредили о признаках возможного инфаркта, которые могут появиться за несколько дней или даже неделю до развития острого состояния, сообщает « Российская газета » со ссылкой на Express .

Так, эксперты указывают, что зачастую нарушение коронарного кровообращения сопровождается болью в груди. Эта боль также способна распространяться на спину, руки, живот, челюсть.

Кроме этого, кардиологи призывают не игнорировать внезапно возникшие у человека одышку и усталость.

По данным британских специалистов, на такие симптомы за несколько дней или недель до сердечного приступа жалуются двое из трех пациентов.

Среди неочевидных признаков вероятного инфаркта также называются головокружение, тошнота, потливость.