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Здоровье

Эксперты назвали возникающие за неделю до инфаркта симптомы

Британские кардиологи предупредили о признаках возможного инфаркта, которые могут появиться за несколько дней или даже неделю до развития острого состояния, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Express.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Так, эксперты указывают, что зачастую нарушение коронарного кровообращения сопровождается болью в груди. Эта боль также способна распространяться на спину, руки, живот, челюсть.

Кроме этого, кардиологи призывают не игнорировать внезапно возникшие у человека одышку и усталость.

По данным британских специалистов, на такие симптомы за несколько дней или недель до сердечного приступа жалуются двое из трех пациентов.

Среди неочевидных признаков вероятного инфаркта также называются головокружение, тошнота, потливость.

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