Эксперты объяснили бессимптомное протекание ковид-болезни

Подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный.

Таким образом в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.

В Китае уже описали три случая пациентов с толерантностью к коронавирусу. У зараженных вирусом не было никаких симптомов, однако коронавирус сохранялся в организме на протяжении длительных периодов времени, пишет Lenta.ru.

Подобный феномен также характерен для туберкулеза и холеры — у большинства больных нет видимых симптомов заболевания.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал единственный способ распознать бессимптомный коронавирус — только с помощью теста.