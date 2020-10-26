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26 октября
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Здоровье

Эксперты объяснили бессимптомное протекание ковид-болезни

Ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса проблемами с иммунитетом, рассказал «Известиям» и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный.

Таким образом в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.

В Китае уже описали три случая пациентов с толерантностью к коронавирусу. У зараженных вирусом не было никаких симптомов, однако коронавирус сохранялся в организме на протяжении длительных периодов времени, пишет Lenta.ru.

Подобный феномен также характерен для туберкулеза и холеры — у большинства больных нет видимых симптомов заболевания.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал единственный способ распознать бессимптомный коронавирус — только с помощью теста.

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