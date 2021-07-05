Эксперты объяснили, как проявляется индийский штамм COVID-19

Индийский штамм коронавируса (он же «Дельта»), по словам пульмонолога Алексея Никишенкова, может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет ТАСС.

Такой симптом в последнее время все чаще встречается у россиян, заразившихся коронавирусом.

Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время коронавирусные пациенты все чаще жалуются на диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, боль в мышцах, — рассказал эксперт.

Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос, отмечает врач-иммунолог Владимир Болибок.

Тест на коронавирус. Pixabay.com

При этом врач-вирусолог Виктор Ларичев уверен, что все симптомы «классического» коронавируса остались актуальными и для индийского штамма: «При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось», — подчеркнул он.

«Дельту» впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года, часто этот штамм называют индийским. Его вариант «Дельта плюс» считается более заразным.