26 июля 28°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Эксперты объяснили смертность у привитых от ковида

Специалисты объяснили смертность среди вакцинированных от коронавируса несколькими факторами.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Так, примерно у 5% людей не возникает иммунного ответа на вакцину, еще 5% привитых слабо реагируют на действие препарата из-за проблем со здоровьем, отрицательно влияющих на иммунную систему, пишет Daily Mail.

Речь идет в том числе о пациентах с трансплантатами, которые принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Кроме того, слабо реагировать на вакцину могут люди с раком крови.

Также при коронавирусе фактором риска остается возраст, пишет bfm.ru. Несмотря на то, что вакцинация значительно снижает смертность от COVID-19, для 70-летнего человека риск в 32 раза выше, чем для 35-летнего, отмечают врачи.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость