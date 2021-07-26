Эксперты объяснили смертность у привитых от ковида

Так, примерно у 5% людей не возникает иммунного ответа на вакцину, еще 5% привитых слабо реагируют на действие препарата из-за проблем со здоровьем, отрицательно влияющих на иммунную систему, пишет Daily Mail.

Речь идет в том числе о пациентах с трансплантатами, которые принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Кроме того, слабо реагировать на вакцину могут люди с раком крови.

Также при коронавирусе фактором риска остается возраст, пишет bfm.ru. Несмотря на то, что вакцинация значительно снижает смертность от COVID-19, для 70-летнего человека риск в 32 раза выше, чем для 35-летнего, отмечают врачи.