Эксперты обсудили побочные эффекты трех тестируемых лекарств от Covid-2019

Три препарата сегодня являются кандидатами в лекарства против COVID-19: хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин. Однако ученые предупреждают: у них есть побочные эффекты, сообщает «Медицинский портал».

Противомалярийные препараты: берегите сердце

Хлорохин и гидроксихлорохин могут оказаться эффективными в лечении COVID-19. Но у медицинского сообщества они вызывают опасения по поводу побочных эффектов, в первую очередь — со стороны сердца.

В Бразилии было даже остановлено небольшое исследование высоких доз хлорохина при коронавирусе. Ученые обнаружили у пациентов, получавших препарат, нарушения ритма сердца, которые могут переходить в смертельные аритмии.

Эти лекарства давно применяют для лечения, в частности, малярии, они доступны в аптеках. Известно даже о скупке препаратов и — увы! — о случаях отравления ими. И все же крупные исследования действенности хлорохина и гидроксихлорохина при COVID-19 еще не дали результатов.

Антибиотик + противомалярийные: сохраняйте психику

Несколько групп ученых выступили с предупреждениями по поводу возможных побочных эффектов хлорохина, гидроксихлорохина и азитромицина. Последний препарат — антибиотик, который применяется, в том числе, при внутриклеточных инфекциях. Его сочетание с противомалярийными лекарствами — один из потенциальных вариантов терапии COVID-19.

Но назначение азитромицина вместе с гидроксихлорохином может быть опасным для пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями.

Канадские ученые говорят о более широком списке опасных побочных эффектов. Среди перечисленных ими потенциальных проблем были нарушения ритма сердца, гипогилкемия (снижение уровня сахара в крови), побочные эффекты со стороны психики, взаимодействия с другими лекарствами.