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Здоровье

Эксперты оценили шансы переболеть ковидом в третий раз

Эксперты рассказали РБК о том, есть ли шансы заразиться коронавирусом в третий раз.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Заболеть COVID-19 в третий раз весьма маловероятно, объяснил завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

«Это казуистика. У 2−3% населения иммунитет и после вакцинации не формируется», — подчеркнул он.

При этом добавил, что на тяжесть заболевания скорее оказывает влияние состояние иммунитета человека, так как если он слабый, то каждый раз пациент будет тяжело переносить заболевание.

В третий раз заразиться коронавирусом можно только в исключительных случаях — при глубоких дефектах иммунной системы, резюмировал он, пишет Lenta.ru.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский также выразил мнение, что все зависит от иммунного статуса организма.

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