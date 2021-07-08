Эксперты оценили шансы переболеть ковидом в третий раз

Заболеть COVID-19 в третий раз весьма маловероятно, объяснил завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
«Это казуистика. У 2−3% населения иммунитет и после вакцинации не формируется», — подчеркнул он.
При этом добавил, что на тяжесть заболевания скорее оказывает влияние состояние иммунитета человека, так как если он слабый, то каждый раз пациент будет тяжело переносить заболевание.
В третий раз заразиться коронавирусом можно только в исключительных случаях — при глубоких дефектах иммунной системы, резюмировал он, пишет Lenta.ru.
Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский также выразил мнение, что все зависит от иммунного статуса организма.