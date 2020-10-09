Эксперты рассказали, какие препараты помогают от коронавируса и есть ли «побочка»

В Росздравнадзоре прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о побочных явлениях препарата от коронавируса.

У лекарства от COVID-19 «Фавипиравир» не найдено побочных эффектов, сообщили в Росздравнадзоре. Сведений о «развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало, заверили в ведомстве.

Росздравнадзор ссылается на данные базы «Фармкомнадзор 2.0», пишет РИА Новости.

Ранее фармакологи обнаружили у средства на основе «Фавипиравира» новый побочный эффект. По их данным, существует вероятность моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения, а также повышенного риска падений, написали «Известия».

Коронавирус. Меры безопасности. Pixabay.com

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед», пишет bfm.ru. Препараты поступили в аптеки. О начале розничной продажи «Арепливира» было объявлено 17 сентября, в аптеках лекарство появилось 21 сентября.

В Барнауле «Арепливир» в наличии в одной аптеке и двух интернет-аптеках, следует из данных интернет-ресурса «Справмедика».

Цена «Арепливира» — от 12 321 рублей.

До этого препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.