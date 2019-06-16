Эксперты призвали осторожно относиться к алтайскому чаю

Врачи скептически относятся к травяным чаям, которые набрали популярность, как невероятно полезные напитки. Так, например, сборы для похудения лучше и вовсе обходить стороной, сообщает «Вечерняя Москва».

Настоящее лечение при тяжелых болезнях травяные сборы не заменят. Особенно осторожно следует относиться к многосоставным чаям.

Эксперты подтвердили, что чай с чабрецом бодрит лучше кофе, а на вечер лучше всего подойдет чай с душицей и мятой. Напиток со зверобоем может повысить давление, а чай с липой противопоказан людям, имеющим аллергию на цветение.

В составе алтайских и кавказских сборов содержание плесневых грибов оказалось в три раза выше нормы, отметили эксперты в программе «Еда живая и мертвая» на НТВ.

В крымском сборе число колониеобразующих единиц было около 200 при норме не более 100. Исследование сбора от подмосковного частного травника показало микробное заражение в 100 раз больше норматива.

Специалисты рекомендуют пить травяные чаи в лечебных целях только по назначению врача и покупать их в аптеке. Не нужно покупать травы на рынке, если вы точно не знаете, как и где они были собраны. Трава, собранная в экологически неблагополучных регионах, может быть опасна для здоровья.