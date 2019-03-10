Эксперты рассказали, что пить, чтобы понижалось давление

1. Наиболее полезен сок из ананасов, который обогащен калием. Этот напиток расслабляет стенки сосудов и снижает содержание натрия в организме. При этом полезные свойства имеет сок из свежих ананасов собственного приготовления — в соке из магазина калия и других полезных веществ гораздо меньше…
2. Свекольный сок — еще один полезный для гипертоников напиток. Он способствует образованию оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды, что в свою очередь нормализует давление.
3. Чаи. Для гипертоников полезны чай из гибискуса (каркаде) и зеленый, богатый антиоксидантами.
И все же специалисты, несмотря на всю пользу продуктов, советуют перед введением напитков в рацион консультироваться с медиками — при серьезных заболеваниях неумеренное потребление может нанести вред здоровью, напоминает «Политэксперт».