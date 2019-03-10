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Здоровье

Эксперты рассказали, что пить, чтобы понижалось давление

Эксперты составили список напитков, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление и положительно сказывается на самочувствии страдающих от гипертонии людей. Результаты исследования приводят «Известия».

Чай. Цветы. Весна.
Чай. Цветы. Весна.
СС0

1. Наиболее полезен сок из ананасов, который обогащен калием. Этот напиток расслабляет стенки сосудов и снижает содержание натрия в организме. При этом полезные свойства имеет сок из свежих ананасов собственного приготовления — в соке из магазина калия и других полезных веществ гораздо меньше…

2. Свекольный сок — еще один полезный для гипертоников напиток. Он способствует образованию оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды, что в свою очередь нормализует давление.

3. Чаи. Для гипертоников полезны чай из гибискуса (каркаде) и зеленый, богатый антиоксидантами.

И все же специалисты, несмотря на всю пользу продуктов, советуют перед введением напитков в рацион консультироваться с медиками — при серьезных заболеваниях неумеренное потребление может нанести вред здоровью, напоминает «Политэксперт».

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