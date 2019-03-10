Эксперты рассказали, что пить, чтобы понижалось давление

Эксперты составили список напитков, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление и положительно сказывается на самочувствии страдающих от гипертонии людей. Результаты исследования приводят «Известия».

1. Наиболее полезен сок из ананасов, который обогащен калием. Этот напиток расслабляет стенки сосудов и снижает содержание натрия в организме. При этом полезные свойства имеет сок из свежих ананасов собственного приготовления — в соке из магазина калия и других полезных веществ гораздо меньше…

2. Свекольный сок — еще один полезный для гипертоников напиток. Он способствует образованию оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды, что в свою очередь нормализует давление.

3. Чаи. Для гипертоников полезны чай из гибискуса (каркаде) и зеленый, богатый антиоксидантами.

И все же специалисты, несмотря на всю пользу продуктов, советуют перед введением напитков в рацион консультироваться с медиками — при серьезных заболеваниях неумеренное потребление может нанести вред здоровью, напоминает «Политэксперт».