Эксперты рассказали, к каким проблемам со здоровьем приводит работа на дому

«Я могу сказать вам, что у мануальных терапевтов в данный момент нет недостатка в работе», — говорит председатель их организации Жан-Франсуа Анри.

По его словам, проблемы, связанные с плохими рабочими местами, увеличились почти в 10 раз.

Люди обращаются к мануальному терапевту с синдромами запястного канала, тендинитом локтя, запястья, плеча, шеи, головными болями из-за слишком низко расположенных экранов компьютеров. У некоторых также возникают проблемы с седалищным нервом.

По данным Национального института общественного здравоохранения Квебека (INSPQ), уже в конце мая почти 50% жителей канадской провинции работали на дому, пишет bfm.ru. В записке, обнародованной в июле, исследователи призвали «обратить особое внимание» на условия их работы и, в частности, на эргономику".