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Здоровье

Эксперты рассказали, к каким проблемам со здоровьем приводит работа на дому

Хиропрактики канадского Квебека принимают рекордное количество пациентов, страдающих от боли, вызванной удаленной работой, сообщает Le Devoir.

Карантин. Компьютер.
Карантин. Компьютер.
CC0

«Я могу сказать вам, что у мануальных терапевтов в данный момент нет недостатка в работе», — говорит председатель их организации Жан-Франсуа Анри.

По его словам, проблемы, связанные с плохими рабочими местами, увеличились почти в 10 раз.

Люди обращаются к мануальному терапевту с синдромами запястного канала, тендинитом локтя, запястья, плеча, шеи, головными болями из-за слишком низко расположенных экранов компьютеров. У некоторых также возникают проблемы с седалищным нервом.

По данным Национального института общественного здравоохранения Квебека (INSPQ), уже в конце мая почти 50% жителей канадской провинции работали на дому, пишет bfm.ru. В записке, обнародованной в июле, исследователи призвали «обратить особое внимание» на условия их работы и, в частности, на эргономику".

«На данный момент удаленная работа не организована, не структурирована. Не у всех людей есть отдельная комната, определенное место для работы. У них не обязательно есть площадь или бюджет, чтобы иметь по-настоящему эргономичную мебель», — отмечает эксперт.

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