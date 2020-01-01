Эксперты рассказали, как организм реагирует на отказ от алкоголя

Немецкие врачи рассказали, как организм отреагирует, если полностью отказаться от спиртного.

Первые изменения будут заметны уже через неделю — улучшится сон, повысится работоспособность, начнет восстанавливаться печень и активнее расщеплять жиры.

Не считаются зависимыми, по мнению медиков, те, кто способен отказаться от алкоголя хотя бы два дня в неделю.

Если не выпивать месяц, то снизится артериальное давление, увеличится концентрация внимания, улучшится состояние кожи, приводит слова врача Ярмилы Мальмейстер издание Focus.

Человек начнет контролировать свою тягу к спиртному, так как осознает, что алкоголь — совсем не обязательная опция, пишет News.ru. Через год после отказа от алкоголя уходит лишний вес и можно потерять до 20 кг.