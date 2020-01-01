Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Эксперты рассказали, как организм реагирует на отказ от алкоголя

Немецкие врачи рассказали, как организм отреагирует, если полностью отказаться от спиртного.

Сон.
Сон.
СС0.

Первые изменения будут заметны уже через неделю — улучшится сон, повысится работоспособность, начнет восстанавливаться печень и активнее расщеплять жиры.

Не считаются зависимыми, по мнению медиков, те, кто способен отказаться от алкоголя хотя бы два дня в неделю.

Если не выпивать месяц, то снизится артериальное давление, увеличится концентрация внимания, улучшится состояние кожи, приводит слова врача Ярмилы Мальмейстер издание Focus.

Человек начнет контролировать свою тягу к спиртному, так как осознает, что алкоголь — совсем не обязательная опция, пишет News.ru. Через год после отказа от алкоголя уходит лишний вес и можно потерять до 20 кг.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость