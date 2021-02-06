Эксперты рассказали, когда ожидается третья волна коронавируса

Эксперт по статистике Агаси Тавадян заявил, что в апреле возможна третья волна COVID-19. Но заболевших будет меньше, чем в период октября-ноября прошлого года.

Коронавирус. Он с нами надолго.

По его мнению, третья волна пройдет незаметнее при условии вакцинирования 70% населения.

Эпидемиолог Александр Горелов уверен, что весной подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не будет, пишет «Российская газета». По его мнению, сейчас наступает период стабилизации эпидпроцесса, а через два месяца наметится снижение.

В январе 2021 года в России коронавирусом заболели на 20% меньше людей, чем в декабре 2020. В 21 регионе отмечается снижение заболеваемости более чем на 25%.

При всем этом в Алтайском крае не снижается ежедневное число умерших пациентов с ковидом — ежедневно в регионе приходят сводки о не менее 10 погибших.