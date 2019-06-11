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Здоровье

Эксперты рассказали о неожиданных причинах развития диабета

Риск развития диабета второго типа повышается из-за недостатка в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса. К такому выводу пришли специалисты из Американского общества питания, пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpres.

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

Развитие этой болезни может также спровоцировать наличие в рационе продуктов с большим содержанием витамина В12 (его много в говяжьей, свиной, куриной печени и других продуктах).

Имеет значение и порядок приема пищи. Лучше сначала есть овощи, а только потом — мясо и гарнир.

По мнению исследователей, переход на диету с высоким содержанием зелени, овощей, фруктов и включением в рацион мяса и молочных продуктов может снизить риск появления диабета второго типа на 60%.

Еще для профилактики диабета необходимы витамины В2 и В6, которые есть в орехах, овсянке, гречке, шпинате, апельсинах, гранатах и темном хлебе.

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