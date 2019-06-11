Эксперты рассказали о неожиданных причинах развития диабета

Развитие этой болезни может также спровоцировать наличие в рационе продуктов с большим содержанием витамина В12 (его много в говяжьей, свиной, куриной печени и других продуктах).
Имеет значение и порядок приема пищи. Лучше сначала есть овощи, а только потом — мясо и гарнир.
По мнению исследователей, переход на диету с высоким содержанием зелени, овощей, фруктов и включением в рацион мяса и молочных продуктов может снизить риск появления диабета второго типа на 60%.
Еще для профилактики диабета необходимы витамины В2 и В6, которые есть в орехах, овсянке, гречке, шпинате, апельсинах, гранатах и темном хлебе.