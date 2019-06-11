Эксперты рассказали о неожиданных причинах развития диабета

Риск развития диабета второго типа повышается из-за недостатка в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса. К такому выводу пришли специалисты из Американского общества питания, пишет «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpres.

Развитие этой болезни может также спровоцировать наличие в рационе продуктов с большим содержанием витамина В12 (его много в говяжьей, свиной, куриной печени и других продуктах).

Имеет значение и порядок приема пищи. Лучше сначала есть овощи, а только потом — мясо и гарнир.

По мнению исследователей, переход на диету с высоким содержанием зелени, овощей, фруктов и включением в рацион мяса и молочных продуктов может снизить риск появления диабета второго типа на 60%.

Еще для профилактики диабета необходимы витамины В2 и В6, которые есть в орехах, овсянке, гречке, шпинате, апельсинах, гранатах и темном хлебе.