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Здоровье

Эксперты рассказали о риске заразиться коронавирусом на борту самолета

Риск заразиться COVID-19 на борту самолета меньше, чем многие думают, сообщает CNN.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Эксперты указывают на небольшое количество задокументированных случаев передачи вируса в полете.

Страх перед авиапутешествиями во время пандемии резко сократил глобальное воздушное сообщение, которое также было ограничено из-за закрытия границ.

Если новые научные выводы подтвердятся, предполагаемый повышенный риск посадки в самолет может быть необоснованным.

В одном случае около 328 пассажиров и члены экипажа были проверены на коронавирус после того, как стало известно, что 31 марта на их рейсе из США в Тайвань было 12 пассажиров с симптомами вируса. Однако тесты всех остальных пассажиров, как и членов экипажа, впоследствии оказались отрицательными, пишет bfm.ru.

И хотя в последние месяцы были случаи, когда инфицированные пассажиры передавали вирус экипажу самолета или попутчикам, показатели передачи низкие.

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