В Алтайском крае больше всего россиян, страдающих ожирением и психическими расстройствами. Специалисты рассказали, почему так произошло и как на людей влияют ядерные испытания прошлого века, пишут «Известия».

Напомним, диагноз ожирение в 2017 году поставили 5,4% жителей региона, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике министерства здравоохранения. Кроме того, регион лидирует по числу психических расстройств (6271,2 на 100 тыс. населения) среди регионов России.

После ядерных испытаний

В сентябре министр здравоохранения края Ирина Долговая рассказала, что уровень заболеваемости в регионе превышает средний по России в 1,6 раза, а отдельно по заболеваниям органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем — вдвое и больше. В профильном ведомстве это объясняли особенностями сурового сибирского климата и радиоактивным загрязнением окружающей среды.

В небе над Алтаем сняли след от космического грузовика , запущенного с Байконура. vk.com/barneos22

Последствия работы Семипалатинского испытательного полигона, который закрыли в 1991 году, видны до сих пор. Кроме того, на здоровье жителей Алтайского края отражается падение фрагментов вторых ступеней ракет-носителей, запускаемых с космодрома Байконур, — отметили в региональном Минздраве.

В зоне падения, которая получила название Ю-30, находятся три района — Третьяковский, Змеиногорский и Чарышский, где проживает более 43,5 тыс. человек. Медики ежегодно проводят обследование местных жителей. Однако точно определить связь с заболеваемостью проблематично: те же районы в свое время попали в так называемое семипалатинское облако.

Алкоголизм , питание и нелюбовь к ЗОЖу

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что в сибирских регионах высокий уровень заболеваемости также обусловлен алкоголизмом. Altapress.ru писал, что в 2107 году Алтайский край оказался среди самых пьющих регионов России и занял 72 место из 85. Территории распределяли от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место).

Алкоголь. СС0

По популярности здорового образа жизни среди населения регион оказался на 41месте из 85, пишут авторы исследования «РИА Рейтинг». Также не располагает к ЗОЖу холод и малое количество солнечных дней. Кроме радиационных загрязнений, алкоголизма и климата, на заболеваемости сказываются и социальные условия.

Алтай — один из самых бедных регионов страны, здесь одна из самых низких зарплат по стране. Отсюда питание, в основе которого картофель, хлеб, сало, пельмени, — считает депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко. Такой рацион — причина не только повышенной заболеваемости, но и ожирения.

Больницы за сотни километров

Вероятно, что высокие показатели по заболеваемости — результат того, что жители региона стали чаще обращаться к медикам. Однако в Алтайском крае много населенных пуктов, в которых нет медицинских объектов. Из некоторых нужно ехать 200−300 км, чтобы добраться до ближайшей районной больницы.

В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи Мария Стрыгина

Не всегда у больных есть возможность обратиться вовремя. К сожалению, возникают случаи, когда заболевание запускается, пациент из-за недоступности первичного звена тянет, а когда ему становится невмоготу, он обращается в центральную районную больницу", — объясняет зампред профильного комитета алтайского краевого законодательного собрания Николай Якушев.

В федеральном Минздраве отмечают, что уровень заболеваемости по регионам не зависит от качества медицинской помощи. Оценивать состояние здравоохранения, исходя из этих показателей, некорректно. Ведь, чем лучше работают районные поликлиники, где ставят диагноз, — тем больше оказывается цифра по выявленным болезням, — говорят в ведомстве.