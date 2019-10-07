Эксперты рассказали, почему лак для ногтей смертельно опасен

Непоправимый вред здоровью способны нанести высокотоксичные вещества, которые содержатся в лаках для ногтей, заявили в эфире телеканала НТВ представители медицинского и экспертного сообщества.

Так, с целью предотвращения загустения лака в него добавляют формальдегид. Блеск, ровное покрытие и укрепление средства для ногтей обеспечивают такие вещества, как толуол и дибутилфталат.

Между тем, как отмечает инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина, дибутилфталат оказывает воздействие на эндокринную и репродуктивную системы человека.

«Его запрещают в некоторых странах. Формальдегид также является высокотоксичным соединением. Предположительно, он вызывает онкологические заболевания», — заявила Ольга Мулина.

По словам токсиколога Евгения Ковалева, опасный эффект всех этих соединений может проявиться спустя десятки лет.

Эксперт подчеркнул, что вещества могут негативно влиять на печень, в связи с чем возникает вероятность цирроза.

Кроме того, после истечения срока годности компоненты лака образуют новые токсичные соединения.

Медики рекомендуют пользоваться лаками, на которых есть надписи 3-FREE или 5-FREE. Эта маркировка означает, что из состава лаков исключены три или пять опасных веществ.