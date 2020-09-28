Эксперты рассказали, сколько времени уйдет на борьбу с коронавирусом в России

Новый всплеск заражений COVID-19 в России обусловлен сезонностью респираторных инфекций и несоблюдением правил эпидемиологической безопасности, пишут « Известия ». Как считают эксперты, население в России успокоилось и перестало опасаться заражений.

Данные о заболеваемости играют уже не такую большую роль, считает член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

Менее агрессивный

Главным же показателем при принятии властями решений депутат считает то, как с происходящим справляется система здравоохранения. Однако нынешнюю ситуацию парламентарий считает стабильной.

«Вирус становится менее агрессивным», — заявил он.

Эффект от мер

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев отметил, что эффект тех мер, которые вводятся сейчас, будет виден в лучшем случае лишь через две недели.

«С большой долей вероятности мы увидим и удвоение сегодняшних цифр», — добавил он.

Специалист указал, что риск распространения COVID-19 в регионах сейчас не ниже, чем был весной, поскольку там не сформировалась иммунная прослойка, как в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Lenta.ru.

Специалисты отвели стране два года на борьбу с эпидемией. При этом, по их мнению, ситуация может стабилизироваться только к будущей весне.