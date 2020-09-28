Эксперты рассказали, сколько времени уйдет на борьбу с коронавирусом в России

Данные о заболеваемости играют уже не такую большую роль, считает член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.
Менее агрессивный
Главным же показателем при принятии властями решений депутат считает то, как с происходящим справляется система здравоохранения. Однако нынешнюю ситуацию парламентарий считает стабильной.
«Вирус становится менее агрессивным», — заявил он.
Эффект от мер
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев отметил, что эффект тех мер, которые вводятся сейчас, будет виден в лучшем случае лишь через две недели.
«С большой долей вероятности мы увидим и удвоение сегодняшних цифр», — добавил он.
Специалист указал, что риск распространения COVID-19 в регионах сейчас не ниже, чем был весной, поскольку там не сформировалась иммунная прослойка, как в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Lenta.ru.
Специалисты отвели стране два года на борьбу с эпидемией. При этом, по их мнению, ситуация может стабилизироваться только к будущей весне.