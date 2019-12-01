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Здоровье

Эксперты выявили самый распространенный способ передачи ВИЧ-инфекции

Почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны сексуальными контактами между мужчинами и женщинами, 39% - с потреблением наркотиков, 2,5 — с гомосексуальными контактами, об этом РИА «Новостям» сообщил Роспотребнадзор.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Мария Стрыгина

1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом и ВИЧ. За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего в России сейчас живут более 1 млн людей с ВИЧ, при этом в федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тыс больных, антиретровирусную терапию получают более 510 тыс. человек.

«Среди всех инфицированных ВИЧ 37% составляют женщины и 63% мужчины. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Российской Федерации диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у более 10 тысяч детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями», — сообщили в Роспотребназдоре.

Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях, уточнили в ведомстве.

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