Эксперты выявили самый распространенный способ передачи ВИЧ-инфекции

Почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны сексуальными контактами между мужчинами и женщинами, 39% - с потреблением наркотиков, 2,5 — с гомосексуальными контактами, об этом РИА «Новостям» сообщил Роспотребнадзор.