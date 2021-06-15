Экстренно госпитализировали Алену Водонаеву

Водонаева сообщила в своем Instagram, что была в Санкт-Петербурге, гуляла, обедала, встречалась с друзьями. А когда в гостинице она ждала такси, внезапно потеряла сознание.

Со слов Водонаевой, у нее нарушилась речь, ей стало тяжело дышать, начался жар, руки и ноги не слушались. «Скорая» приехала через 40 минут, и за это время речь уже восстановилась и жар спал. От медиков Водонаева, с ее слов, получила лишь физраствор, пишет «Росбалт». Через четыре часа она с подругой уже была в Москве.

А там ей вновь потребовалась «скорая». Было проведено обследование, врачи поставили диагноз — транзиторная ишемическая атака.

Сейчас Водонаева находится в стационаре больницы.

Алена Водонаева — российская телеведущая, журналистка, писательница, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».