4 августа
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Здоровье

Экстренно госпитализировали известного российского актера

Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Mash.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

У актера диагностирован коронавирус.

Врачи выявили у артиста изменения в нижней доле левого легкого, свидетельствующего о начальном проявлении пневмонии, пишет Газета.Ru.

Медики оценивают состояние Филиппенко как средней тяжести на фоне коронавирусных проявлений и проблем с сердцем.

«Ничего такого страшного нет. Единственное, что тест показал положительный результат на коронавирус, и мы решили его положить в больницу, чтобы последили за ним — капельницы, витамины», — сказала супруга артиста Марина Ишимбаева «Интерфаксу».

Комментируя сообщения СМИ о том, что Филиппенко госпитализирован в состоянии средней тяжести из-за проявлений COVID-19 в совокупности с хроническими проблемами с сердцем, она отметила, что «такого страшного и угрожающего пока нет, так что сообщения несколько преувеличены».

«Надеюсь, что его уже выпишут в начале следующей недели», — добавила собеседница агентства.

<В 2021 году актер прививался от коронавируса.>

В 2019-м актер рассказал kp.ru, что после съемок в сериале «Моя прекрасная няня» ему провели операцию и установили стент.

Об актере

Филиппенко — народный артист России, лауреат Государственной премии РФ.

В разные годы играл в Театре драмы и комедии на Таганке, театре имени Евгения Вахтангова, где проработал 20 лет, театре Моссовета и Гоголь-центре.

С 1996 по 200 руководил театром «Моно-Дуэт-Трио» при Москонцерте.

Филиппенко снялся более чем в 100 фильмах, в частности дважды — в экранизациях «Мастера и Маргариты»: в 1994 году у Юрия Кары в роли Коровьева и в 2005 году у Владимира Бортко в роли Азазелло.

Среди его последних работ — роль Леонида Брежнева в драме «Чемпион мира».

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