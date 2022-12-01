1 декабря
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Здоровье

Экстренно госпитализировали лучшего футболиста XX века

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали, сообщает телеканал ESPN Brasil.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

У легендарного футболиста отеки по всему телу. Кроме того, сообщается, что у Пеле — сердечная недостаточность.

У него также выявлен рак в различных органах тела. Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, напоминает bfm.ru. Его тогда планово госпитализировали для прохождения лечения. Позже телеканал сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

В 2014 году футболиста срочно доставили в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. По информации браильских СМИ, у короля футбола возникли проблемы с желудком. Из-за болезни сорвались торжественные меропрития в музее Пеле, в которых должен был участвовать экс-футболист.

Признание

По версии футбольной Комиссии ФИФА, Пеле признан лучшим футболистом XX века. Он рекордсмен по числу выигранных в качестве игрока чемпионатов мира — имеет три титула.

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