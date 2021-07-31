Эндокринолог-диетолог рассказал, что можно и нельзя есть перед сном

Ученые доказали, что люди без ужина утром очень голодны и склонны к перееданию. Более того, уровень сахара в крови падает, и возникает тяга к сладкому и жирному, пишет Eniseymed.ru. Перекусить можно и за час перед снова, главное, чтобы продукты были правильные.

По мнению диетологов, правильный ужин и легкий вечерний перекус не навредит, а даже поможет в похудении.

Практикующий эндокринолог-диетолог Алла Федорченко рассказала, что от позднего перекуса лучше отказаться, но если такой возможности нет, его энергетическая ценность должна быть равна стакану кефира.

Кроме тогопосле вечернего перекуса не стоит ложиться или сидеть, нужна минимальная физическая нагрузка — прогулка по квартире или улице пойдет на пользу.

Полезные продукты перед сном:

Филе курицы или индюшки. Наиболее правильный вариант для ужина — отварное филе, но его также можно стушить с овощами. В нет фактически нет углеводов, поэтому это лучшее решение, которое не навредит фигуре.

Яйца. Отличным вариантом ужина станут омлет на пару или отварные яйца. Белок яйца легко усваивается, но стоит учитывать высокую калорийность желтка. Поэтому от него стоит или вообще отказаться, или ограничить потребление яиц до двух целых. В омлет можно добавить молоко и горсть творога.

Сыры. Дмитрий Лямзин

Твердый сыр с низким содержанием жира. Несколько ломтиков вкусного сыра помогут справиться с вечерним голодом, а в тандеме с овощным салатом станут полноценным ужином.

Молоко. Стакан теплого молока не только поможет справиться с голодом, но и улучшить сон. В нем содержится триптофан — аминокислота, которая обладает седативным эффектом. В молоко можно добавить чайную ложку меда или корицы.

Обезжиренные кисломолочные продукты. Они содержат легкий белок, который хорошо усваивается. При этом не перегружают пищеварительную систему. Полезные бактерии способствуют улучшению метаболизма.

Авокадо. Оно содержит полезные растительные, жирные кислоты, которые легко усваиваются и не вредят похудению.

Грецкие орехи. Продукт очень калорийный, но также имеет большую насыщаемость. Это значит, что горсть орехов до 40 г утолит голод, не навредив фигуре.

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

Фрукты. Предпочтение желательно отдать зеленым яблокам. Они низкокалорийные, но отлично утоляют голод. Можно запечь их с творогом и медом.

Грейпфрут и другие цитрусовые богаты витаминами, в их состав входит нарингин, который увеличивает скорость обмена веществ, а также помогает расщеплять жиры. Для вечернего перекуса также подойдет груша.

Рыба и морепродукты. Для ужина подойдут нежирные сорта рыбы, лучше белой. Это источник белка, который так необходим при похудении. Полезно рыбу употреблять с овощами, такой ужин поможет в борьбе с холестерином и обогатит организм йодом.

Овощи. Они некалорийны и богаты полезной клетчаткой. Однако на ужин стоит отдать предпочтение тушеным или вареным овощным блюдам. Тогда клетчатка усваивается лучше и быстрее.

Вредные продукты перед сном:

Фастфуд. Они очень калорийны, при этом насыщение не длится долго. Зато гарантировано будет нарушена работа ЖКТ, появятся лишние килограммы и проблемы со здоровьем.

Бургер. Еда. СС0

Макароны и хлебобулочные изделия. Это продукты, которые нельзя есть перед сном, так как они долго перевариваются, а значит, организм будет превращать их в жир.

Сладости. Это продукты с высоким гликемическим индексом, а значит, организм не сможет быстро справиться с выбрасываемой глюкозой и отложит часть в жир. После их употребления аппетит возвращается быстро и еще более ярко выраженным.

Супы. Легкий суп не нанесет вреда фигуре, но стимулирует повышение аппетита. Через короткий промежуток времени аппетит вернется еще сильнее, чем до поедания супа. К тому же малой порцией первого блюда тяжело насытиться, а чем больше порция, тем более растянутый желудок в итоге.

Крупы. Полезны и необходимы для организма, но не перед сном. Они имеют большую калорийность и показывают огромную гликемическую нагрузку. Каши необходимо употреблять до обеда.

Гречневая каша. CC0

Крахмалистые овощи. Крахмал замедляет метаболизм. Также в таких овощах преобладают быстрые углеводы, которые отлаживаются в жир.

Жирное мясо. К нему относятся свинина, баранина, утка и другие. Тяжело усвояемы. Организм может не справиться с такими продуктами.

Соленые блюда. Излишек соли на ночь может спровоцировать задержку жидкости и отеки.

Копчености. Содержат много соли, что впоследствии вызывает чувство жажды. А жажду часто путают с голодом, риск сорваться и переесть моментально возрастает.

Жареное. Калорийность продуктов во время жарки заметно увеличивается, а также теряются все полезные свойства, содержащиеся в них.

Острые блюда. Чем более ярко выраженный вкус блюда, тем больше аппетит. Поэтому лучше отказаться от специй во время приготовления ужина.

Перец чили. ССО

Консервированные и маринованные овощи. Содержание сахара и уксуса в продуктах оказывает негативное влияние, провоцирует рост аппетита.

Сладкие фрукты. К таким можно отнести манго, бананы, хурму и виноград.

Семечки. Имеют очень высокую калорийность. И на небольшой горсти тяжело остановиться. Провоцируют жажду и аппетит.

Алкогольные напитки. Они способны пробуждать аппетит, и соответственно риск срыва возрастает. Крепкие напитки имеют высокую калорийность.

Кофе. Аналогично алкоголю, повышает аппетит. Помимо этого, высокое содержание кофеина не даст уснуть вовремя, а это еще шанс перекусить лишний раз перед сном.

Газированные напитки. Вызывают метеоризм в желудке, что не способствует хорошему сну, а также содержат огромное количество сахаров.