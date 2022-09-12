12 сентября
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Здоровье

Эпидемический порог превышен почти в 2,5 раза в Алтайском крае

Эпидемический порог превышен в Алтайском крае в 2,3 раза, сообщают в пресс-службе барнаульской мэрии. Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ продолжает расти уже шестую неделю.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
CС0

По информации регионального Роспотребнадзора, к предыдущей неделе заболеваемость увеличилась на 67%, а по сравнению с концом июля — втрое.

Уточняется, что особенно распространен омикрон. Он легко передается и протекает не так тяжело, как дельта.

Как отметили в мэрии, в Алтайском крае работают восемь ковидных госпиталей. В них лечатся свыше 500 человек, в том числе более 60 детей.

Кроме того, 16 жителей региона подключены к аппаратам ИВЛ.

При ухудшении эпидемиологической ситуации могут развернуть дополнительный коечный фонд.

Ранее губернатор Томенко заявил, что жители края стали втрое чаще обращаться к медикам из-за роста заболеваемости ковидом.

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