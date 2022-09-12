Эпидемический порог превышен почти в 2,5 раза в Алтайском крае

По информации регионального Роспотребнадзора, к предыдущей неделе заболеваемость увеличилась на 67%, а по сравнению с концом июля — втрое.
Уточняется, что особенно распространен омикрон. Он легко передается и протекает не так тяжело, как дельта.
Как отметили в мэрии, в Алтайском крае работают восемь ковидных госпиталей. В них лечатся свыше 500 человек, в том числе более 60 детей.
Кроме того, 16 жителей региона подключены к аппаратам ИВЛ.
При ухудшении эпидемиологической ситуации могут развернуть дополнительный коечный фонд.
Ранее губернатор Томенко заявил, что жители края стали втрое чаще обращаться к медикам из-за роста заболеваемости ковидом.