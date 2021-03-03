Вирусолог из Сибири вновь заговорил о надвигающейся опасности

Бывший заведующий лабораторией новосибирского центра «Вектор» дал прогноз распространения третьей волны коронавируса в регионе.

По его мнению, новый всплеск заражений начнется одновременно с потеплением, поскольку вирус стал сезонным. Об этом Чепурнов заявил в разговоре с журналистом Сиб Фм.

Ученый напомнил, что год назад рост заболеваемости коронавирусом также начался в марте, с уходом морозов. Так что повторение ситуации не исключено.

Стоит отметить, что, по оценке вирусологов, очередная волна ковид может быть не только не слабее, но и сильнее предыдущей, поскольку вирус мутирует, появляются новые штаммы.

Единственны способ обезопасить себя — вакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты.