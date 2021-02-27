Эпидемиолог предупредила о вспышках COVID-19 после вакцинации 60% населения

Вспышки заболеваемости COVID-19 возможны в течение нескольких лет даже после вакцинации 60% населения, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС .

Останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. На ситуацию также будет влиять снижение со временем защитных титров антител у некоторых граждан.

Такая ситуация наблюдается с гриппом A (H1N1) 2009, указала эксперт. После эпидемии, вызванной этим штаммом, каждый год в течение нескольких лет регистрировались существенные подъемы заболеваемости «свиным» гриппом.

Эксперт считает — коронавирусная инфекция может стать сезонной в ближайшие год-два, пишет bfm.ru. Она добавила, что COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.