Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля -23°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Эпидемиолог предупредила о вспышках COVID-19 после вакцинации 60% населения

Вспышки заболеваемости COVID-19 возможны в течение нескольких лет даже после вакцинации 60% населения, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС.

Лекарства.
Лекарства.
unsplash.com

Останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. На ситуацию также будет влиять снижение со временем защитных титров антител у некоторых граждан.

Такая ситуация наблюдается с гриппом A (H1N1) 2009, указала эксперт. После эпидемии, вызванной этим штаммом, каждый год в течение нескольких лет регистрировались существенные подъемы заболеваемости «свиным» гриппом.

Эксперт считает — коронавирусная инфекция может стать сезонной в ближайшие год-два, пишет bfm.ru. Она добавила, что COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость