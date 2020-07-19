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Эпидемиологи назвали срок действия вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что, возможно, вакцину от коронавируса придется обновлять раз в несколько лет.

Лаборатория.
Лаборатория.
СС0

«Вакцину от гриппа меняют, и часто. Пока что за тот небольшой период наблюдения, в течение которого мы ведем мониторинг за вирусом, нет указаний на то, что он настолько изменит свою структуру, что придется менять вакцину. Но в принципе могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять», — сказал Гинцбург.

Прививку против нового коронавируса, помимо лиц из групп риска, должны в первую очередь получить те, кто работает с людьми, а также граждане, живущие и работающие в замкнутых коллективах.

«Этот вопрос должен решать Минздрав. Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — сказал эксперт.

Уентр им. Гамалеи планирует подать на регистрацию свою вакцину от коронавируса 2−4 августа. В гражданский оборот препарат может поступить уже в середине августа.

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