Здоровье

Специалисты рассказали, когда ждать нашествия комаров в Алтайском крае

Сегодня, 11:04.
Здоровье

Комары в Алтайском крае резко активизируются к концу мая, а мошки — к середине июня. Об этом Altapress.ru сообщили в центре гигиены и эпидемиологии Алтайского края. Несмотря на холода, комаров меньше не станет, говорят специалисты.

Наслаждайтесь отдыхом без комаров и мошек.
Наслаждайтесь отдыхом без комаров и мошек. Фото : архив ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

Когда запасаться репеллентами?

В этом году выплод комаров начнется в конце мая — начале июня. Холодная затяжная весна не уменьшит число насекомых, а лишь отсрочит их появление. Они начинают проявлять активность при температуре +12...+15 градусов, а активно размножаться при 22 градусах.

Разлившаяся Обь и дожди способствуют увеличению числа комаров. Их личинки развиваются в небольших водоемах, которые остаются после дождей, вблизи домов и внутри помещений в небольших резервуарах с водой (покрышки, банки), рассказывают энтомологи Алтайского центра гигиены и эпидемиологии.

"Начало лета прогнозируют теплым и влажным, значит насекомые будут чувствовать себя хорошо", — говорит биолог Ирина Кудряшова.

Комаров станет меньше в первой декаде июля, когда появятся стрекозы, или будет стоять засушливая и ветреная погода.

Во второй половине июня ожидается вывод мошек. Второе нашествие мошек наступит в конце августа. Мошек станет меньше, если температура воздуха и воды будет невысокой.

Чем питаются птицы?

Ирина Кудряшова,
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета:

— Отсутствие комаров кардинально не отразится на численности насекомоядных птиц, хотя кровососущие и составляют приличную часть их рациона. Птицы легко найдут им временную замену.

В прошлом году жители Алтайского края стали жаловаться на растущую активность комаров с конца апреля.

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