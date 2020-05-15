Эпидимиологи считают некорректным сравнение смертности от гриппа и COVID-19

Зарубежные исследователи призвали перестать сравнивать статистику по смертности от гриппа и коронавирусной инфекции, а также и по уровню заболеваемости от этих болезней.

Это сравнение некорректно как минимум потому, что, например, в США очень завышают статистику по смертности от гриппа.

Американские эпидимиологи напомнили, что данные по COVID-19 собирают по разным методикам и информация по этой болезни недостачно полна, сообщает ТАСС.

«Если вы сравниваете данные по смертности от двух болезней, полученные разными путями, вы почти всегда придете к неправильным выводам. Многие деятели часто говорят, что COVID-19 не опаснее гриппа, что не соответствует истине», — пишут эпидемиолог из Гарвардского университета (США) Джереми Фауст и его коллега, профессор Университета Эмори (США).

Все доступные оценки по смертности от гриппа, которые публикуют в США, представляют собой не реальное число смертей, а некие приблизительные значения, которые просто-напросто вычислены. При этом статистические данные всех больниц США, собранные в промежутке между 2013-м и 2019 годами, показывают, что реальное число погибших от гриппа в некоторые сезоны было почти в шесть раз ниже этих оценок. Это, по мнению ученых, говорит о том, что уровень смертности от гриппа неосознанно завышается.

При этом, по мнению ученых, в среднем в разгар эпидемий от гриппа умирало примерно 350−1600 американцев, тогда как в конце апреля для коронавирусной инфекции этот показатель составлял около 15,5 тысячи.

«Пока у нас есть только один пример эпидемии SARS-CoV-2 с полной статистикой — вспышка COVID-19 на борту корабля Diamond Princess. Эти данные показывают, что уровень смертности от вируса составлял 1,8%, что, с учетом возраста пассажиров, соответствует уровню в 0,5% для всей Земли в целом. Даже если это так, то этот показатель все равно будет в пять раз выше, чем типичные значения аналогичного рода для сезонного гриппа», — указывают эпидемиологи.

Их письмо опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine.