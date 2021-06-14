Еще четыре жителя Алтайского края скончались от COVID-19

Сколько всего больных коронавирусом
За все время медицинских наблюдений коронавирусом в Алтайском крае заболели уже 52 473 человека, в том числе 3 543 ребенка.
Сколько смогли победить болезнь
Выздоровели от COVID-19 чуть больше 47 тыс. человек, скончались — 3 316 пациентов.
Сколько находится в ковидных госпиталях
По данным на утро 14 июня, в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозам коронавируса лежит 681 пациент, Количество тяжелобольных — 186, подключены к аппаратам ИВЛ — 90.
Сколько резервных коек осталось
В настоящий момент госпитали готовы принять еще 272 пациента.
Где зафиксированы новые случаи заражения
- Барнаул — 34,
- Бийск — 10,
- Алтайский,
- Третьяковский районы — по 4,
- Павловский, Первомайский, Шипуновский районы — по 2,
- Курьинский, Поспелихинский, Рубцовский, Топчихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.