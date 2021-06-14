14 июня 21°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Еще четыре жителя Алтайского края скончались от COVID-19

В выходной день 13 июня в Алтайском крае выявлено еще 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, четыре пациента скончались. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

Сколько всего больных коронавирусом

За все время медицинских наблюдений коронавирусом в Алтайском крае заболели уже 52 473 человека, в том числе 3 543 ребенка.

Сколько смогли победить болезнь

Выздоровели от COVID-19 чуть больше 47 тыс. человек, скончались — 3 316 пациентов.

Сколько находится в ковидных госпиталях

По данным на утро 14 июня, в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозам коронавируса лежит 681 пациент, Количество тяжелобольных — 186, подключены к аппаратам ИВЛ — 90.

Сколько резервных коек осталось

В настоящий момент госпитали готовы принять еще 272 пациента.

Где зафиксированы новые случаи заражения

  • Барнаул — 34,
  • Бийск — 10,
  • Алтайский,
  • Третьяковский районы — по 4,
  • Павловский, Первомайский, Шипуновский районы — по 2,
  • Курьинский, Поспелихинский, Рубцовский, Топчихинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость