Еще четыре жителя Алтайского края скончались от COVID-19

В выходной день 13 июня в Алтайском крае выявлено еще 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, четыре пациента скончались. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Сколько всего больных коронавирусом

За все время медицинских наблюдений коронавирусом в Алтайском крае заболели уже 52 473 человека, в том числе 3 543 ребенка.

Сколько смогли победить болезнь

Выздоровели от COVID-19 чуть больше 47 тыс. человек, скончались — 3 316 пациентов.

Сколько находится в ковидных госпиталях

По данным на утро 14 июня, в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозам коронавируса лежит 681 пациент, Количество тяжелобольных — 186, подключены к аппаратам ИВЛ — 90.

Сколько резервных коек осталось

В настоящий момент госпитали готовы принять еще 272 пациента.

Где зафиксированы новые случаи заражения