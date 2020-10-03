Ещё один препарат пропал с прилавков аптек в Алтайском крае

Ранее общественникам поступило несколько жалоб от льготников. Они рассказали, что не могут купить «Кетостерил». Это дорогостоящее лекарство, которое применяется при хронической почечной недостаточности. Обычно одному пациенту требуется три упаковки препарата в месяц.
В краевом минздраве сообщили, что лекарство начнут выдавать по рецептам в ближайшие дни. Временное отсутствие «Кетостерила» было связано с тем, что два аукциона на его поставку признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Найти поставщика удалось только с третьей попытки. Уже заключен государственный контракт на сумму 36,8 млн руб. Половина закупленного «Кетостерила» по контракту должна быть поставлена до 1 октября.
Также активисты отметили, что горячая линия минздрава работает неисправно.
«Столкнувшись с проблемой лекарственного обеспечения, люди пытаются дозвониться до министерства по номеру горячей линии. Но телефон либо „молчит“, либо приходится долго ждать ответа оператора. Мы убедились в этом в ходе контрольных звонков. При этом в рамках действующего
регламента оператор лишь фиксирует обращения и не отвечает по существу», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.
Общественники предложили увеличить количество операторов и привлечь к этой работе волонтеров. Операторов можно обеспечить скриптами — шаблонами ответов на самые частые вопросы.
Краевой минздрав заверил общественников, что качество работы горячей линии взято на контроль.