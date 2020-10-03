Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Ещё один препарат пропал с прилавков аптек в Алтайском крае

Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае заметили, что из аптек пропал препарат «Кетостерил». Об этом они сообщили в краевой минздрав.

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0

Ранее общественникам поступило несколько жалоб от льготников. Они рассказали, что не могут купить «Кетостерил». Это дорогостоящее лекарство, которое применяется при хронической почечной недостаточности. Обычно одному пациенту требуется три упаковки препарата в месяц.

В краевом минздраве сообщили, что лекарство начнут выдавать по рецептам в ближайшие дни. Временное отсутствие «Кетостерила» было связано с тем, что два аукциона на его поставку признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Найти поставщика удалось только с третьей попытки. Уже заключен государственный контракт на сумму 36,8 млн руб. Половина закупленного «Кетостерила» по контракту должна быть поставлена до 1 октября.

Также активисты отметили, что горячая линия минздрава работает неисправно.

«Столкнувшись с проблемой лекарственного обеспечения, люди пытаются дозвониться до министерства по номеру горячей линии. Но телефон либо „молчит“, либо приходится долго ждать ответа оператора. Мы убедились в этом в ходе контрольных звонков. При этом в рамках действующего
регламента оператор лишь фиксирует обращения и не отвечает по существу», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Общественники предложили увеличить количество операторов и привлечь к этой работе волонтеров. Операторов можно обеспечить скриптами — шаблонами ответов на самые частые вопросы.

Краевой минздрав заверил общественников, что качество работы горячей линии взято на контроль.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость