Еще один сибирский губернатор заразился коронавирусом

Тест Кобзева на коронавирус показал положительный результат, глава региона работает на самоизоляции.

«Чувствует себя хорошо», — заявили в пресс-службе губернатора.

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у главы Кузбасса Сергея Цивилева, который с прошлой недели находится на карантине из-за выявленного COVID-19 у его супруги, пишет РБК.

Глава Кузбасса продолжает лечение на дому.

По данным на 19 октября, губернаторы 15 российских регионов заразились коронавирусом. Из СФО в списке (на тот момент) главы Алтайского края, Хакасии, Тувы, Омской области. Сейчас этот ковидный список пополнили главы Кузбасса и Иркутской области.