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Здоровье

Еще один сибирский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился COVID-19, сообщает ТАСС.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Тест Кобзева на коронавирус показал положительный результат, глава региона работает на самоизоляции.

«Чувствует себя хорошо», — заявили в пресс-службе губернатора.

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у главы Кузбасса Сергея Цивилева, который с прошлой недели находится на карантине из-за выявленного COVID-19 у его супруги, пишет РБК.

Глава Кузбасса продолжает лечение на дому.

По данным на 19 октября, губернаторы 15 российских регионов заразились коронавирусом. Из СФО в списке (на тот момент) главы Алтайского края, Хакасии, Тувы, Омской области. Сейчас этот ковидный список пополнили главы Кузбасса и Иркутской области.

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