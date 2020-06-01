Еще одна больница Барнаула стала госпиталем для зараженных коронавирусом

С сегодняшнего дня, 1 июня, пациентов с пневмониями будет принимать 12-я городская больница Барнаула, а 4-я горбольница станет полностью ковидным госпиталем. Об этом заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Коечного фонда в крае, по словам министра, достаточно, но ситуация напряженная. В регионе пошли по окружному пути оказания медпомощи. Ковидные госпитали развернуты в Славгороде, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Алейске, в Рубцовске на базе 3-й городской больнице, в Рубцовской и Змеиногорской ЦРБ, в Бийске на базе 2-йгородской больнице.

В Барнауле ковидные госпитали находятся в 5-ой и 11-й горбольницах, госпитале ветеранов войн, Центре охраны материнства и детства.

В резерве также Федеральный центр травматологии и ортопедии с отделением на 165 коек для тяжелых пациентов. Всего в крае 2036 ковидных коек вместо изначального норматива в 1159 коек.

По обще статистике в регионе умерло 22 человека. В 12 случаях коронавирус стал основной причиной смерти, в 8 он сопутствовал другим серьезным заболеваниям. 2 случая смерти находятся на экспертизе.