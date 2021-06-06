Еще шесть пациентов ковидных госпиталей умерли в Алтайском крае

Всего в крае 51 977 человек перенесли коронавирусную инфекцию. Из них 3 508 детей.
Выздоровело всего 46 819 человек. Умерло 3 278 человек.
По состоянию на 6 июня в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение 501 человек. Там же находятся 154 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 158, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 58.
Новые случаи:
- Барнаул — 28,
- Камень-на-Оби — 7,
- Бийск — 6,
- Новоалтайск — 5,
- Заринск, Павловский район, Тальменский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Баевский район — по 1 заболевшему.
По состоянию на утро 6 июня почти 262 тысячи жителей Алтайского края прививаются от COVID-19. 51 707 человек получили первую прививку. 210 146 человек полностью привиты.