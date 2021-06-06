Еще шесть пациентов ковидных госпиталей умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 26 пациентов, умерло 6 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего в крае 51 977 человек перенесли коронавирусную инфекцию. Из них 3 508 детей.

Выздоровело всего 46 819 человек. Умерло 3 278 человек.

По состоянию на 6 июня в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение 501 человек. Там же находятся 154 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 158, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 58.

Новые случаи:

Барнаул — 28,

Камень-на-Оби — 7,

Бийск — 6,

Новоалтайск — 5,

Заринск , Павловский район , Тальменский районы — по 2 заболевших,

Павловский район Тальменский районы — по 2 заболевших, Белокуриха , Баевский район — по 1 заболевшему.

По состоянию на утро 6 июня почти 262 тысячи жителей Алтайского края прививаются от COVID-19. 51 707 человек получили первую прививку. 210 146 человек полностью привиты.