Если хотите, орите. Барнаульский нейропсихолог рассказала, как не паниковать во время пандемии и чем на самом деле страшна изоляция

Для многих людей изоляционные меры и невозможность заниматься привычными делами оказались невыносимыми. Очевидно, что в обществе растет нервозность. Испытать страх и даже панику в такой ситуации — это нормально, говорит нейропсихолог Лариса Головина и рассказывает, как прийти в себя и успокоить других.

Мы ничего не контролируем

— Если верить официальным источникам , ситуация , в частности , в Алтайском крае , не такая уж и катастрофическая. Что вызывает страх?

— Неопределенность пугает больше всего. Это противоречит самому устройству сознания. Оно может принять только то, что можно отнести к определенной категории. Мы не можем распознать неопределенность, поэтому возникает тревога — нормальная реакция на что-то неизвестное. Если вам сейчас ни капельки не тревожно, значит, с вами что-то не то.

Люди придумали много ритуалов, чтобы структурировать реальность: общение, режим дня, планирование и прочее. Мы изо всех сил делаем этот мир понятным и предсказуемым. Но в этом и минус: люди начинают думать, будто контролируют мир на самом деле.

Это иллюзия. Мы не знаем, что будет даже через две минуты, и можем предсказать события только с некоторой долей вероятности. Чем крепче человек верит в эту иллюзию, тем тяжелее ему сталкиваться со случайными и непредсказуемыми ситуациями.

Страх. СС0.

Страшные картинки

— Можно ли сделать эту неопределенность более определенной?

— Это как порезаться и не испытать боли. Все равно будет болеть, да еще и ранка может воспалиться. То есть пережить ситуацию неопределенности, не испытывая никаких эмоций, нельзя, будет страшно и тяжело. И можно довести себя до паники и ужаса.

Дело в том, что человек не может долго находиться в состоянии неопределенности. Мозг начинает лихо подтягивать всякие образы, чтобы визуализировать эту непонятную аморфную тревогу, вылепить из нее что-то доступное для сознания.

Так появляются картинки: закончатся деньги, я буду голодать, дети мои останутся сиротами. Человеку уже видятся сотни людей с аппаратами ИВЛ.

С этими картинками тревога превращается в страх. Появляется как бы реальный повод бояться. Дальше этот страх можно раскачать до ужаса, если сесть, охватить голову руками и причитать, что все умрут.

Страх , депрессия , отчаяние. CC0

— Как не довести себя до ручки?

— Не дать себе погрузиться в страх. Скажите себе: «Я сейчас рисую слишком пугающие картинки, давай-ка остановимся». Полностью остановить процесс не получится, но получится меньше бояться. Главное вовремя сказать стоп. И этому надо научиться.

Еще полезно задать себе вопросы: то, что я воображаю себе, прямо сейчас происходит в реальности? Я уже сейчас заразился и умираю? У меня совсем нет денег на еду или у меня нет денег на мою привычную еду?

Не ждите подвигов

— Для многих изоляция оказалась испытанием. Как себя вести?

— Главное — дать себе потревожиться от души. Многие люди, когда их разогнали по домам, сказали: «Ну наконец-то! Вот теперь я перечитаю все книги, займусь йогой, переберу шкаф, повышу квалификацию онлайн». А не получается.

И человек просто спит или сидит во всевозможных чатах, чтобы успокоиться. Фактически ему просто страшно, и ничего невозможно сделать. Надо немного побояться и не ждать от себя подвигов по освоению новых горизонтов.

— И что делать , если ничего не хочется делать?

— Исполнять все ритуалы, которые вас успокаивают: перемыть посуду, поиграть с котом, позвонить всем дальним родственникам — у каждого они свои.

Депрессия. СС0

После карантина разведусь

— Люди не в восторге от того , что оказались заперты с семьей без личного пространства. Это ведь может привести к конфликтам. Как поступать?

— Хочется поорать на мужа или жену — орите. Тут важно, чтобы все понимали, в какой ситуации находятся и что человек конфликтует не из-за того, что он или его близкие такие плохие. «Я ору не на тебя, я просто ору рядом с тобой», грубо говоря.

Конечно, после такого «успокоительного сеанса», надо признать, что тебе просто было страшно, пойти и извиниться перед близким человеком.

Вообще, если в одной комнате закрыть двух человек, конфликты начнутся неизбежно. Да, у многих супружеских пар накопилась куча претензий друг к другу и сейчас есть время сказать все, что думаешь.

Но это не потому, что муж, например, такой гад на самом деле. После того как кончится изоляция, к человеку вернется прежнее обаяние. Тут важно не принимать категоричных решений: кончится карантин — разведусь.

Это нормально, что вам некомфортно в семье 24 часа в сутки. Должно быть личное пространство. И оно будет, как только все это рассосется.

Ссора , конфликт , удушение. СС0

Один дома

— С семьей понятно , но что делать , если ты совсем один?

— Нерабочая неделя похожа на новогодние каникулы. Ситуация та же. Человек внезапно оказался сам с собой. И эта встреча не очень приятная.

Можно сопротивляться и злиться, но ситуацию надо прожить. И подумать: если уж мне так плохо самому с собой, то что со мной не так. Получается, что ты всю жизнь от себя бегал.

Это серьезный повод к изменениям. Самое время остановиться, перестать суетиться и помыслить о вечном. Когда еще представится такая чудесная возможность.

Страх , клетка , лишение свободы. Анна Зайкова

Эффект пощечины

— Сейчас несложно встретиться с настоящим истеричным паникером — в коллективе , в семье , у мусорного бака , в продуктовом магазине. Как его остановить?

— Ты не можешь визуально определить, насколько человек на самом деле заведен и как работает его психика.

Как правило, он не воспринимает никакие разумные аргументы, его действия нерациональны, так он глушит свою тревогу. Если в это время начать его успокаивать и убеждать, то он просто будет молчать и ждать своей очереди высказаться, он не слышит собеседника.

Лучше всего общаться вопросами, так больше шансов остановить панику. И первый вопрос должен быть провокационным, с эффектом пощечины. Например: «Ну, а вы-то денежек на похороны отложили?»

Задача — сделать так, чтобы человек, грубо говоря, заткнулся, а вот после этого можно говорить спокойно и взвешенно: «Мне неприятно, что вы паникуете рядом со мной, извольте пройти паниковать в другое место».

Коронавирус. CC0

— А если понимаешь , что такой человек и тебя самого бесит и заводит на панику?

— Если чувствуешь, что и сам начинаешь поддаваться панике, это повод предпринять какие-то действия. Есть способ.

Надо смотреть человеку не в глаза, а в лоб. Ты как бы расфокусируешь свое внимание, как при рассматривании 3D-картинок. И тогда можно научиться чувствовать истинный посыл собеседника, который может расходиться с тем, что он говорит. Вся шелуха слетает, остается его истинное эмоциональное состояние.

И тогда ты понимаешь, что он говорит и ведет себя так, потому что ему больно или страшно, и он просто не знает других способов погасить эмоции. Если это понять, то у вас тон разговора сменится на более мягкий: «Вам страшно? Да, мне тоже страшно». Потренируйтесь.

Лариса Головина и ее кот Мурзик. Из личного архива.

Мыши плакали

— Как не утонуть в море противоречивой информации и еще больше не запаниковать?

— Если вас уже тошнит от слова «коронавирус», то зачем вы намеренно читаете и смотрите все, что ним связано. Действительно важная информация в любом случае не пройдет мимо вас. А больший ее объем просто не нужен. Какую важную новость вы боитесь пропустить? «Приходите к нулевому километру, там гречку будут раздавать»?

Для некоторых отслеживание любой информации и слухи — это способ успокоить себя, но тем самым они еще больше нагоняют страха. Важно прислушаться к себе: полученная информация вас все еще успокаивает или вам уже становится хуже. Не надо быть как те мыши, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.

Девушка с телефоном. СС0

Бежать не надо

— Насколько такие истерические и панические состояния могут быть опасны для организма?

— Тревога — древний и эволюционно необходимый механизм, доставшийся нам от предков: выживали ведь только те, кто был наиболее осторожен и пуглив.

При тревоге возникают вегетативные реакции организма — учащенное сердцебиение и дыхание, усиление кровотока и газообмена. Запускается целый каскад биохимических реакций, в результате которого происходит активация организма на сопротивление или бегство.

Дополнительно возникают и такие симптомы как ком в горле, диарея (чтобы избавиться от лишнего и бежать быстрее), тошнота.

Такая вегетативная реакция оправдана, когда тебе действительно надо бежать или драться. Но сейчас ты сидишь дома за компом и смотришь страшные коронавирусные картинки или вообще лежишь и представляешь их.

Организм готовится реагировать на физическую угрозу, а ее нет, и ты не можешь реализовать этот быстро собранный ресурс. Не удивительно, что тебе будет плохо. У тех, кто не умеет успокаиваться, рано или поздно дело дойдет до гипертонического криза.

Надо понимать, что сейчас ты сам обманул свой мозг. Вместо реальной ситуации стимулом для запуска механизма выживания стала не реальная угроза, а игра воображения, твоя нервная система среагировала на фейк.