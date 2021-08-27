«Есть три месяца». Когда в мире начнется новая пандемия

1 Когда начнется еще одна пандемия коронавируса?

В ВОЗ предположили, что число заразившихся к началу 2022 года может достигнуть 200 млн человек. Об этом сообщают РБК. При этом Гебрейесус отметил, что реальные цифры заболеваемости сильно отличаются от официально зарегистрированных.

По словам эксперта, эпидемиологическая обстановка в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность все равно остаются высокими.