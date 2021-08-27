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Здоровье

«Есть три месяца». Когда в мире начнется новая пандемия

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал готовиться к очередной пандемии. Рассказываем, когда ожидается пик ковида и сколько может быть заболевших.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com
1 Когда начнется еще одна пандемия коронавируса?

В ВОЗ предположили, что число заразившихся к началу 2022 года может достигнуть 200 млн человек. Об этом сообщают РБК. При этом Гебрейесус отметил, что реальные цифры заболеваемости сильно отличаются от официально зарегистрированных.

По словам эксперта, эпидемиологическая обстановка в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность все равно остаются высокими.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com
2 Когда важно готовиться к эпидемии?

Решающей в подготовке будет осень.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», — уточнил глава ВОЗ.

к Сколько сейчас заболевших в России?

По данным оперштаба, в России за время пандемии коронавирусом заболели примерно 6,8 млн человек.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Напомним, недавно всплеск COVID-19 произошел в Израиле — одной из самых привитых стран мира.

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