Роспотребнадзор по Республике Алтай напомнил жителям о проблеме педикулеза необычным способом. На сайте ведомства опубликовали стихи, посвященные вшам, и рассказали, как увлечение селфи может вызвать педикулез.

Ведомство напоминает, что педикулезом болеют и в благополучных семьях. Специалисты отметили, что болезнь может возникнуть после примерки чужих головных уборов, совместном использовании расчесок и даже увлечения селфи.

В сообщении сказано, что никакое ручное вычесывание не решит проблему, если не ограничить контакт ребенка с возможными носителями заболевания. Препараты же стоит наносить обильно, чтобы голова была «густо покрыта кремом». «Проявите особое усердие в борьбе с гнидами: одна упущенная — и всё пошло по новой! Кто гнид будет давить, помните: при раздавливании живой гниды ногтями она щёлкает," - напоминает ведомство.

Также служба опубликовала несколько стихотворений, посвященных педикулезу: