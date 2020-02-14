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Здоровье

«Эта гнида — что яичко»: алтайский роспотребнадзор написал стихи о вшах

Роспотребнадзор по Республике Алтай напомнил жителям о проблеме педикулеза необычным способом. На сайте ведомства опубликовали стихи, посвященные вшам, и рассказали, как увлечение селфи может вызвать педикулез.

Дети делают селфи.
Дети делают селфи.
СС0

Ведомство напоминает, что педикулезом болеют и в благополучных семьях. Специалисты отметили, что болезнь может возникнуть после примерки чужих головных уборов, совместном использовании расчесок и даже увлечения селфи.

В сообщении сказано, что никакое ручное вычесывание не решит проблему, если не ограничить контакт ребенка с возможными носителями заболевания. Препараты же стоит наносить обильно, чтобы голова была «густо покрыта кремом». «Проявите особое усердие в борьбе с гнидами: одна упущенная — и всё пошло по новой! Кто гнид будет давить, помните: при раздавливании живой гниды ногтями она щёлкает," - напоминает ведомство.

Также служба опубликовала несколько стихотворений, посвященных педикулезу:

Вши — прекрасные создание
Не теряй от них сознанье,
Лучше кудри причеши,
Вшей на пары раздели:
Гнид направо, вшей налево —
И ходи как королева.

Непростая это точка
в виде белого комочка,
эта гнида — что яичко,
из которого, как птичка,
скоро вылупится вошь…

Здоровым людям от больных
Несут болезни вши.
Почаще волосы свои
гребенкою чеши,
Чтоб гниды и личинки вшей
Приюта не нашли!

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