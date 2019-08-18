«Это чудо»: в Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

У 29-летней пациентки перинатального центра города Уральск Лилии Коноваловой 9 августа родился мальчик. Все бы ничего, если бы за два месяца до этого она не родила девочку. То, что женщина с редкой анатомической особенностью вообще смогла стать матерью, врачи назвали чудом.

Как оказалось, у Лилии двойная матка, пишет «РГ». Врожденный порок значительно уменьшает шансы на успешный исход родов. Кроме того, сама беременность в этом случае проходит достаточно тяжело. Так, Лилии Коноваловой на протяжении всей беременности рекомендовали как можно больше лежать и стараться не выходить не улицу.

Благодаря профессионализму медиков, роды прошли хорошо. Девочка родилась весом в 850 граммов (при росте в 42 сантиметра) на 25 неделе беременности. Вес мальчика, который появился позже, составил около трех килограммов, а рост — 50 сантиметров.

В марте этого года сообщалось, что 20-летняя жительница Бангладеш с двойной маткой родила дважды за один месяц. Так, сначала на свет появился мальчик, а через 26 дней родились двойняшки.