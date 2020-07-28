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Здоровье

Эвакуация 80 тысяч человек: более заразный тип коронавируса выявили на вьетнамском курорте

Новый, более заразный тип коронавируса выявлен во вьетнамском Дананге, одном из главных курортов страны, пишет РБК.

Вьетнам.
Вьетнам.
СС0

Власти Вьетнама вводят в городе жесткие карантинные меры.

Отменены все массовые мероприятия, религиозные в том числе. Запрещено собираться группами более 30 человек.

Дананг закрыли для туристов. К эвакуации готовят почти 80 тыс. человек, в основном это жители Вьетнама, которые приехали на отдых из других регионов.

Посольство России рекомендовало россиянам, которые живут во Вьетнаме, «следовать предписаниям местных властей и воздержаться от поездок» в центральные регионы, пишут «Известия».

В Роспотребнадзоре заявили, что информация о новом типе COVID-19, выявленном во Вьетнаме, будет изучена, пишет bfm.ru.

С начала пандемии во Вьетнаме заразились COVID-19 431 человек. Никто не умер.

Экстренное заседание ВОЗ

Между тем пандемия коронавируса в мире усиливается. За последние шесть недель число заболевших практически удвоилось и приблизилось к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает ТАСС.

ВОЗ созывает на этой неделе комитет по ЧС для оценки пандемии.

Нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ.

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