Европейский иммунолог заявил о возможности четвертой волны коронавируса

Профессор, иммунолог Жан-Люк Гала предупредил о четвертой волне коронавируса в Европе. По его мнению, она неизбежно случится осенью этого года.

Врач подсчитал, что только во Франции случаи заражения SARS-CoV-2 выросли в шесть раз. Например, 28 июня — инфицированных было 509, а 3 июля — уже около 3 тысяч, пишет «Российская газета».

Высокая заболеваемость связана с более заразным штаммом «Дельта».

«Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», — заявил Гала.

Но профессор все равно настроен оптимистично — четвертая волна будет не такая сильная, как предыдущая, считает он.