7 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Европейский иммунолог заявил о возможности четвертой волны коронавируса

Профессор, иммунолог Жан-Люк Гала предупредил о четвертой волне коронавируса в Европе. По его мнению, она неизбежно случится осенью этого года.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Врач подсчитал, что только во Франции случаи заражения SARS-CoV-2 выросли в шесть раз. Например, 28 июня — инфицированных было 509, а 3 июля — уже около 3 тысяч, пишет «Российская газета».

Высокая заболеваемость связана с более заразным штаммом «Дельта».

«Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», — заявил Гала.

Но профессор все равно настроен оптимистично — четвертая волна будет не такая сильная, как предыдущая, считает он.

«В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно», — сказал доктор.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость