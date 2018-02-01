ФАС обнаружила сговор алтайских фармкомпаний

УФАС оштрафовала компании "Евроинвест", "Гелиос", "Капитал", "Лорем", "Елена-Фарм". По данным издания, во время аукционов двое из участников соглашения поочередно существенно снижали цену лота, пока не убеждались, что остальные участники отказались от конкурентной борьбы. Затем третий участник сговора — "Капитал" или "Елена-Фарм" — в последние минуты предлагал цену незначительно ниже последней из предложенных добросовестными участниками. С ними заключался контракт, потому что демпинговавшим фирмам либо отказывали в допуске по вторым частям заявок, либо они сами отказывались от подписания документа.

В ФАС обратились "ЛЭНС-Фарм" и "Фармимпульс". Они просили проверить законность действий "Евроинвеста", "Лорема" и "Капитала" во время электронных аукционов на поставку препаратов Оксалиплатин с начальной ценой 2,6 млн рублей и Паклитаксел с начальной ценой 11 млн рублей.

Проверка показала, что "Елена-Фарм", "Гелиос" и "Капитал" подавали предложения по цене с одного IP-адреса. С него же подписывал контракт "Капитал". В "Елена-Фарм" признались, что заключили устное соглашение с "Капиталом", чтобы поддерживать цену на электронном аукционе по поставке Оксалиплатина, а затем и Паклитаксела. Лекарства "Капитал" закупал у "Елена-Фарм" и поставлял потом с наценкой заказчикам.

В итоге коммерческого директора "Елена-Фарм" признали виновным в соглашении с четырьмя участниками сговора о поддержании цен и оштрафовали на 20 тыс. рублей.