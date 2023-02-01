Фигуристу Костомарову грозит ампутация пальцев

По словам собеседника, у олимпийского чемпиона — положительная динамика. Упала температура. Спортсмен пришел в сознание, но пока не говорит.
Ежедневно к Костомарову приходит супруга Оксана Домнина. В сопровождении врача ее пускают в реанимацию.
Источник отмечает, что пока «все достаточно стабильно», но у фигуриста началось отмирание конечностей.
«Пальцы на руках будут скорее всего ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», — утверждает собеседник.
Пока медики следят за результатами анализов и ждут подходящего момента для операции.
Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января.
Ранее Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.
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