Фигуристу Костомарову грозит ампутация пальцев

Фигуристу Роману Костомарову грозит ампутация пальцев на обеих руках, ссылается StarHit на источник.

По словам собеседника, у олимпийского чемпиона — положительная динамика. Упала температура. Спортсмен пришел в сознание, но пока не говорит.

Ежедневно к Костомарову приходит супруга Оксана Домнина. В сопровождении врача ее пускают в реанимацию.

Источник отмечает, что пока «все достаточно стабильно», но у фигуриста началось отмирание конечностей.

«Пальцы на руках будут скорее всего ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», — утверждает собеседник.

Пока медики следят за результатами анализов и ждут подходящего момента для операции.

Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января.

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