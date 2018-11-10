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10 ноября
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Здоровье
10

Фитнес способен вогнать человека в глубокую депрессию

Учены Гарвардского и Норвежского университетов опросили мужчин в возрасте 18−32 лет, активно посещающих тренажерные залы. Они выяснили, что часть из них стремится не к здоровью, а хочет быть похожими на популярных людей, пишет dni24. Не добиваясь результата, они впадают в депрессию.

Спортзал.
Спортзал.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Респондентов спросили, какие параметры тела они хотели бы иметь и чувствуют ли вину, пропуская занятия.

Более 10% добровольцев назвали себя «толстыми» и признались, что это заставило их перейти на жесткую диету и увеличить прием стероидов. Многие участники исследования хотели бы иметь фигуру, как у профессиональных спортсменов, например, Криштиану Роналду.

Такой подход ученые считают неправильным. В данном случае люди, занимающиеся спортом, делают это не для здоровья, а чтобы соответствовать «определенным стандартам». Невозможность получить желаемое, нередко приводит к депрессии. Особенно подвержены расстройствам подростки.

Напомним, что сейчас в Барнауле УФАС опрашивает людей, чтобы выяснить, оскорбляет ли их провокационная реклама «Магис-спорт». Чтобы привлечь клиентов, клуб использует образы полных людей, призывая избавляться от жира.

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