Фитнес способен вогнать человека в глубокую депрессию

Респондентов спросили, какие параметры тела они хотели бы иметь и чувствуют ли вину, пропуская занятия.
Более 10% добровольцев назвали себя «толстыми» и признались, что это заставило их перейти на жесткую диету и увеличить прием стероидов. Многие участники исследования хотели бы иметь фигуру, как у профессиональных спортсменов, например, Криштиану Роналду.
Такой подход ученые считают неправильным. В данном случае люди, занимающиеся спортом, делают это не для здоровья, а чтобы соответствовать «определенным стандартам». Невозможность получить желаемое, нередко приводит к депрессии. Особенно подвержены расстройствам подростки.
Напомним, что сейчас в Барнауле УФАС опрашивает людей, чтобы выяснить, оскорбляет ли их провокационная реклама «Магис-спорт». Чтобы привлечь клиентов, клуб использует образы полных людей, призывая избавляться от жира.