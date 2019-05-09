Франция отказалась от популярного красителя продуктов Е171

Считалось, Е171 (диоксид титана) полностью выводится из организма человека, поэтому его добавляли во множество продуктов для придания привлекательного белого цвета. Однако выяснилось, что он накапливается в печени, легких, кишечнике и мозге. Это провоцирует активный окислительный процесс, вызывая воспалительную реакцию. В результате человек приобретает различные заболевания, включая синдром раздраженного кишечника. Также опыты на крысах показали, что Е171 может вызывать рак.
Французские ученые начали серьезно изучать проблему в 2017 году. В результате в стране на законодательном уровне запретят диоксида титана в пищевой промышленности.