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Здоровье

Франция отказалась от популярного красителя продуктов Е171

С 2020 года Франция очистит магазины от продуктов с пищевой добавкой Е171. Этот нейтральный по запаху ингредиент используется для окрашивания в белый цвет сыров, сгущенки, кондитерских изделий, теста, рыбы. До недавних пор его считали безопасным для человека, пишет национальное аграрное агентство rosng.ru.

Пельмени.
Пельмени.
Дмитрий Лямзин

Считалось, Е171 (диоксид титана) полностью выводится из организма человека, поэтому его добавляли во множество продуктов для придания привлекательного белого цвета. Однако выяснилось, что он накапливается в печени, легких, кишечнике и мозге. Это провоцирует активный окислительный процесс, вызывая воспалительную реакцию. В результате человек приобретает различные заболевания, включая синдром раздраженного кишечника. Также опыты на крысах показали, что Е171 может вызывать рак.

Французские ученые начали серьезно изучать проблему в 2017 году. В результате в стране на законодательном уровне запретят диоксида титана в пищевой промышленности.

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