Франция отказалась от популярного красителя продуктов Е171

С 2020 года Франция очистит магазины от продуктов с пищевой добавкой Е171. Этот нейтральный по запаху ингредиент используется для окрашивания в белый цвет сыров, сгущенки, кондитерских изделий, теста, рыбы. До недавних пор его считали безопасным для человека, пишет национальное аграрное агентство rosng.ru.