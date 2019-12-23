Гастроэнтеролог рассказала об опасностях почти бесполезной манной каши

Манная каша может привести к нарушению всасывания кальция и спровоцировать рахит, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в программе «Еда живая и мертвая» телеканала НТВ.

Кроме клейковины, полезных для здоровья веществ в манной каше почти нет. Каша легко разваривается и усваивается, но в ней почти не остается витаминов, а приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом она превращается в «настоящую калорийную бомбу».

«Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита», — заявила эксперт.

Это возможно из-за фитиновой кислоты. В других крупах, особенно необработанных, фитиновой кислоты еще больше. Но реальные проблемы она может создать только при частом употреблении.

Фитиновая кислота усложняет усвоение таких веществ, как магний, цинк и железо, а также усиливает выведение из организма кальция, поэтому, помимо рахита, могут развиться и остеопороз и кариес, подчеркивают эксперты.

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