Газлайтинг: признаки, примеры, как противостоять

Газлайтинг — это способ психологической манипуляции, когда агрессор заставляет жертву сомневаться в реальности происходящего. Сторона, находящаяся под влиянием более сильного партнера, задумывается о собственной адекватности, чувствах, событиях и эмоциях.

Признаки

Разберем на конкретной ситуации. Ты поссорился с партнером, во время этого он повысил голос, проявил грубость или применил силу. После примирения вы обсуждаете конфликт. В ответ на претензию о поведении партнер говорит, что ты всё придумал.

Газлайтинг в отношениях — когда ты поверил агрессору и засомневался в истинности своих воспоминаний. Следом за этим возникает вина, неловкость и снижение самооценки.

Выявить эмоциональные манипуляции можно, обратив внимание на паттерны поведения, которые партнер повторяет:

Убеждение в ином восприятии реальности. Жертву обвиняют в том, что человек неверно запомнил события. Говорят, что все придумано, а в реальности было совсем по-другому. Обесценивание. Газлайт — снижение значимости случая: «Подумаешь, ты экзамен сдал. Ничего особенного». Отрицание. Агрессор не соглашается с тем, что он вел себя некорректно, нападал и грубил. «Тебе всё показалось!» Игнорирование чувств. Жертву обвиняют в проявлении отрицательных эмоций: «Прекрати ныть!» Наигранная забота. Обидные замечания преподносятся под соусом «Из лучших побуждений». Непрошенные советы, по мнению тирана, идут на пользу жертве.

Примеры газлайтинга в жизни

Созависимые отношения — плодородная почва для газлайта. Агрессор обесценивает жертву, не обращает внимания на чувства и игнорирует потребности. Пострадавшая сторона принимает критику, но не разрывает связь, а меняет характер: занижает свою самооценку и повышает неуверенность.

Часто возникает ситуация, когда партнеру недостаточно внимания, и он открыто говорит об этом. В ответ газлайтер сообщает: его чувства и поведение не изменились, жертва лишь капризничает. Партнер соглашается с ситуацией, снижая значимость до пустяка. Следующая реакция — стыд за выражение эмоций на такую «пустяковую» тему.

Эмоциональное влияние наблюдается не только в парах. Работа — другая важная сфера, где люди могут на нас воздействовать. В профессиональной среде заслуги сотрудника обесцениваются, а потребности остаются без внимания.

Кто такой газлайтер на работе:

начальник, отказывающий в отпуске: «Мало работаешь для отдыха»;

руководитель, критикующий проекты: «Можно было лучше оформить»;

коллега, занижающий навыки и умения: «Слишком ответственное задание дали. Не справишься».

Как не путать с личным мнением

Грань между эмоциональным насилием и выражением собственного мнения тонка. Особенно, когда спорная ситуация возникает с малознакомым человеком. За газлайт можно принять особенности характера и уровень воспитания. Если конфликт произошел с близким человеком, то, наоборот, доверие слишком высоко и можно не заметить тревожные посылы.

У людей разный уровень чувствительности к словам и разные границы допустимого поведения. Что одному — норма, для другого становится катастрофой и поводом для развития комплексов.

Некоторые, например, не обращают внимания на изменение тембра голоса, а их собеседник может это воспринять как агрессию. Перед тем, как противостоять газлайтингу, убедись, что точно имеешь дело с ним, а не с личным восприятием ситуации.

В чем суть конструктивного спора? Стороны выслушивают мнения, высказываются и разбирают вопрос. Случается, к результату приходят на повышенных тонах. В конструктивном диалоге учитываются интересы обеих сторон. При газлайте должны слушать только слова агрессора. Любые идеи жертвы отвергаются на этапе обсуждения и выставляются глупыми.

Отличие от абьюза

Абьюз — более обобщённое название эмоционального воздействия в негативном ключе. Он может выражаться физическими насильственными действиями или психологическим давлением.

Эмоциональный абьюз распространён и выражается разными формами: от манипуляций до запретов на привычные действия. Абьюзер контролирует жизнь жертвы. Газлайт — один из методов влияния или полноценная часть давления. Опасность возникает, когда партнеры не обсуждают поведение друг друга, хотя чувствуют дискомфорт.

Жертва абьюзера находится в зависимости. Например, агрессор материально обеспечивает партнера, поэтому чувствует силу и важность своего мнения. Газлайтер простыми словами — манипулятор. Зависимость от него наблюдается не всегда.

Как бороться с газлайтингом

Работа начинается изнутри. Ты должен поставить себя в приоритет, научиться слышать свои желания и различать чувства:

доверяй эмоциям и внутренним ощущениям;

не меняй мнение о себе, если оно расходится с фразами обидчика;

не позволяй переманивать себя на другую сторону, если это противоречит принципам;

объясняй границы дозволенного понятным языком;

говори прямо о предмете обиды.

Газлайтинг — это не всегда влияние со стороны. Можно быть самому себе агрессором и вредить своему эмоциональному здоровью. Если ты обесцениваешь чувства, запрещаешь проживать эмоции или отрицаешь плохое настроение, то это повод задуматься.

Проблема есть, когда:

сравниваешь себя с другими в чужую пользу;

считаешь собственные достижения незаслуженными;

запрещаешь себе расстраиваться из-за мелочей;

ругаешь себя.

Личный газлайт развивает неуверенность. Опасность самобичевания в том, что от другого человека можно уйти или прекратить разговор. Себя остановить сложно. Надо отслеживать первые проявления негатива и пресекать их.

Эффективный способ — заменять самобичевание на нейтральные суждения. Например, неудачи воспринимать в качестве опыта. Признавать ошибки, но не корить за них. Разрешать выпускать эмоции. Отдыхать. Если саморазрушение длится некоторое время и уже превратило тебя в неудачника в собственных глазах, то лучше обратиться за помощью к психологу.

Вывод

Зачастую газлайтер просто не понимает, что разрушает личность другого человека. Просто «у нас так было принято». Пример деструктивных взаимоотношений из семьи он воспринимает как единственно возможный. Тогда стоит показать ему способы взаимодействия, где люди поддерживают и уважают друг друга.

В любом случае, ты у себя один. И заботиться о своем эмоциональном здоровье необходимо самому.