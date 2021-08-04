Где быстро, без очереди сделать справку ребёнку в школу, детский сад, попасть к детскому специалисту и при этом сэкономить

Но есть и другой выход: это посещение частной медицинской клиники, которое, конечно, будет быстрее, но и не бесплатно. Так, в большинстве частных клиник вы можете получить такую справку за 2−4 дня.
Стоимость варьируется:
- Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 1400 руб.
- Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 8 000 руб.
- Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 13 500 руб.
Понятно, что в условиях текущей экономической ситуации такие расходы может позволить себе даже не каждая 5-я семья, а хочется минимизировать стресс себе и ребёнку, сделать всё быстро и желательно за 1 день.
И такое решение есть! В Барнауле есть медицинский центр «Исида», который также в июле этого года получил статус профцентра. Находится он в центре города Барнаула по адресу: ул. Пушкина, 11. В «Исиде» вы можете сделать справку для своего ребёнка за 1 день! В одном месте пройти всех специалистов и сдать все необходимые анализы. А справку забрать по готовности уже без ребёнка через день после прохождения комиссии.
Пройти медкомиссию вы можете по субботам:
- приходите в клинику по адресу Пушкина, 11;
- проходите всех специалистов;
- сдаёте анализы;
- в понедельник-вторник уже без ребёнка забираете готовую справку!
Всё готово! Вуаля!
Цены, кстати говоря, приемлемые*:
- Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — 1 000 руб.
- Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — 4 000 руб.
- Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — 6 500 руб.
- Оформление санаторно-курортной карты для детей — 2 800 руб.
Кроме того, в «Исиде» по субботам вы можете пройти консультацию у следующих детских специалистов:
- Педиатр
- Невролог
- Офтальмолог
- Лор
- Хирург
- Травматолог-ортопед
- Уролог-андролог
- Пульмонолог
- Стоматолог
- Гинеколог
Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону в г. Барнауле: 62−20−20 или написать WhatsApp: 8−913−210−34−58.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
* Информация о стоимости действительна на момент публикации.