Где быстро, без очереди сделать справку ребёнку в школу, детский сад, попасть к детскому специалисту и при этом сэкономить

Лето — время, когда родители готовят своих деток к поступлению в школу, детский сад, различные спортивные секции. А это значит, что родителям необходимо подготовить внушительный пакет документов, медицинских справок, а также и пройти подчас изнурительные медицинские комиссии. Зачастую это определённый стресс, как для родителей, так и для детей. Эти недельные хождения по поликлинике, огромные очереди и прочие прелести.



Но есть и другой выход: это посещение частной медицинской клиники, которое, конечно, будет быстрее, но и не бесплатно. Так, в большинстве частных клиник вы можете получить такую справку за 2−4 дня.

Стоимость варьируется: Справка в спортивную секцию ( анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 1400 руб.

анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 1400 руб. Справка в детский сад ( анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 8 000 руб.

анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 8 000 руб. Справка в школу ( анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 13 500 руб.

Понятно, что в условиях текущей экономической ситуации такие расходы может позволить себе даже не каждая 5-я семья, а хочется минимизировать стресс себе и ребёнку, сделать всё быстро и желательно за 1 день.

И такое решение есть! В Барнауле есть медицинский центр «Исида», который также в июле этого года получил статус профцентра. Находится он в центре города Барнаула по адресу: ул. Пушкина, 11. В «Исиде» вы можете сделать справку для своего ребёнка за 1 день! В одном месте пройти всех специалистов и сдать все необходимые анализы. А справку забрать по готовности уже без ребёнка через день после прохождения комиссии.

Пройти медкомиссию вы можете по субботам: приходите в клинику по адресу Пушкина , 11;

11; проходите всех специалистов;

сдаёте анализы;

в понедельник-вторник уже без ребёнка забираете готовую справку! Всё готово! Вуаля!

Цены, кстати говоря, приемлемые*: Справка в спортивную секцию ( анализы + прохождение всех специалистов) — 1 000 руб .

анализы + прохождение всех специалистов) — . Справка в детский сад ( анализы + прохождение всех специалистов) — 4 000 руб .

анализы + прохождение всех специалистов) — . Справка в школу ( анализы + прохождение всех специалистов) — 6 500 руб .

анализы + прохождение всех специалистов) — . Оформление санаторно-курортной карты для детей — 2 800 руб.

Кроме того, в «Исиде» по субботам вы можете пройти консультацию у следующих детских специалистов:

Педиатр

Невролог

Офтальмолог

Лор

Хирург

Травматолог-ортопед

Уролог-андролог

Пульмонолог

Стоматолог

Гинеколог

Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону в г. Барнауле: 62−20−20 или написать WhatsApp: 8−913−210−34−58.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

* Информация о стоимости действительна на момент публикации.