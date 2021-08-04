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Где быстро, без очереди сделать справку ребёнку в школу, детский сад, попасть к детскому специалисту и при этом сэкономить

Лето — время, когда родители готовят своих деток к поступлению в школу, детский сад, различные спортивные секции. А это значит, что родителям необходимо подготовить внушительный пакет документов, медицинских справок, а также и пройти подчас изнурительные медицинские комиссии. Зачастую это определённый стресс, как для родителей, так и для детей. Эти недельные хождения по поликлинике, огромные очереди и прочие прелести.

СС0


Но есть и другой выход: это посещение частной медицинской клиники, которое, конечно, будет быстрее, но и не бесплатно. Так, в большинстве частных клиник вы можете получить такую справку за 2−4 дня.

Стоимость варьируется:

  • Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 1400 руб.
  • Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 8 000 руб.
  • Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 13 500 руб.

Понятно, что в условиях текущей экономической ситуации такие расходы может позволить себе даже не каждая 5-я семья, а хочется минимизировать стресс себе и ребёнку, сделать всё быстро и желательно за 1 день.

И такое решение есть! В Барнауле есть медицинский центр «Исида», который также в июле этого года получил статус профцентра. Находится он в центре города Барнаула по адресу: ул. Пушкина, 11. В «Исиде» вы можете сделать справку для своего ребёнка за 1 день! В одном месте пройти всех специалистов и сдать все необходимые анализы. А справку забрать по готовности уже без ребёнка через день после прохождения комиссии.

Пройти медкомиссию вы можете по субботам:

  • приходите в клинику по адресу Пушкина, 11;
  • проходите всех специалистов;
  • сдаёте анализы;
  • в понедельник-вторник уже без ребёнка забираете готовую справку!

Всё готово! Вуаля!

Цены, кстати говоря, приемлемые*:

  • Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — 1 000 руб.
  • Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — 4 000 руб.
  • Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — 6 500 руб.
  • Оформление санаторно-курортной карты для детей — 2 800 руб.

Кроме того, в «Исиде» по субботам вы можете пройти консультацию у следующих детских специалистов:

  • Педиатр
  • Невролог
  • Офтальмолог
  • Лор
  • Хирург
  • Травматолог-ортопед
  • Уролог-андролог
  • Пульмонолог
  • Стоматолог
  • Гинеколог

Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону в г. Барнауле: 62−20−20 или написать WhatsApp: 8−913−210−34−58.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

* Информация о стоимости действительна на момент публикации.

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