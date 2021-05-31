Где получить справку в лагерь за 1 день и при этом сэкономить

Но есть и другой выход: это посещение частной медицинской клиники, которое, конечно, будет быстрее, но и не бесплатно. Так, в большинстве частных клиник вы можете получить такую справку за 2−4 дня.
Стоимость варьируется:
- Справка в лагерь, спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 1400 руб.
- Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 8 000 руб.
- Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 13 500 руб.
Понятно, что в условиях текущей экономической ситуации такие расходы может позволить себе даже не каждая 5-я семья, а хочется минимизировать стресс себе и ребёнку, сделать всё быстро и за 1 день.
И такое решение есть! В Барнауле открылся филиал медицинского центра «Исида» в центре города Барнаула по адресу: ул. Пушкина, 11. Там вы можете сделать справку для своего ребёнка за 1 день! В одном месте пройти всех специалистов и сдать все необходимые анализы.
Каждую субботу начиная с 22 мая вы приходите в клинику, проходите всех специалистов и сдаёте анализы, а во вторник уже без ребёнка забираете готовую справку! Вуаля! И всё готово.
Цены приемлемые*:
- Справка в лагерь, спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — 500 руб.
- Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — 2 000 руб.
- Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — 3 500 руб.
Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону в г. Барнауле: 62−20−20 или в WhatsApp: 8−913−210−34−58.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
* Информация о стоимости действительна на момент публикации.