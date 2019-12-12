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Где провести Новый год с пользой для здоровья?

Известно, что по физико-химическим свойствам и лечебному потенциалу озеро Яровое близко к знаменитому израильскому Мертвому морю. Но находится оно гораздо ближе — в Алтайском крае.

Зима.
Зима.
СС0

На берегу озера Яровое располагается грязелечебница, работающая по эффективным методикам грязелечения, помогающим при лечении хронических заболевании во взрослом и детском возрасте. Это тепловое, химическое, механическое, электрическое и биологическое воздействие илово-сульфидной грязи — основного богатства Ярового озера.

Лечение осуществляют высококвалифицированные специалисты. Среди них одна из победителей конкурса, прошедшего в г. Барнауле «Мой любимый доктор» врач невролог Светлана Яковлевна Черевко.

Дерматологические проблемы, заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, бесплодие и восстановление иммунной системы — это лишь часть тех проблем, с которыми успешно справляются в КГБУЗ «Краевом лечебно-реабилитационном центре озеро Яровое».

Грязелечебница предлагает семейное и групповое пребывание. Для размещения пациентов доступны стандартные номера и апартаменты с улучшенными условиями проживания.

В санатории проводятся процедуры грязелечения, массажа, физиотерапии, водолечения и ЛФК. В комплекс услуг входит диетическое рациональное питание.

Лечение грязями Мертвого моря.
Лечение грязями Мертвого моря.
Фото: архив КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое»

На базе КГБУЗ «Краевого лечебно-реабилитационного центра озеро Яровое» функционируют следующие отделения:

  • дерматологическое
  • неврологическое
  • гинекологическое
  • терапевтическое
  • хирургическое
  • оздоровление детей с ДЦП
КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое»

О показаниях и противопоказаниях нужно проконсультироваться со специалистами или узнать на сайте. Для каждой категории граждан — индивидуальный подход, гибкие цены, скидки до 5%.

КГБУЗ «Краевом лечебно-реабилитационном центре озеро Яровое»

Адрес: Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 5

  • Тел.: 8 385 68- 2−08−59, 8−903−958−92−92 (с 8.00 до 17.00)
  • Тел.: 8 385 68 2−29−53 (с 17.00 до 8.00)

Адрес сайта: kcvmir.com

Электронная почта: br@kcvmir.com

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