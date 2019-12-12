Где провести Новый год с пользой для здоровья?

На берегу озера Яровое располагается грязелечебница, работающая по эффективным методикам грязелечения, помогающим при лечении хронических заболевании во взрослом и детском возрасте. Это тепловое, химическое, механическое, электрическое и биологическое воздействие илово-сульфидной грязи — основного богатства Ярового озера.
Лечение осуществляют высококвалифицированные специалисты. Среди них одна из победителей конкурса, прошедшего в г. Барнауле «Мой любимый доктор» врач невролог Светлана Яковлевна Черевко.
Дерматологические проблемы, заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, бесплодие и восстановление иммунной системы — это лишь часть тех проблем, с которыми успешно справляются в КГБУЗ «Краевом лечебно-реабилитационном центре озеро Яровое».
Грязелечебница предлагает семейное и групповое пребывание. Для размещения пациентов доступны стандартные номера и апартаменты с улучшенными условиями проживания.
В санатории проводятся процедуры грязелечения, массажа, физиотерапии, водолечения и ЛФК. В комплекс услуг входит диетическое рациональное питание.
На базе КГБУЗ «Краевого лечебно-реабилитационного центра озеро Яровое» функционируют следующие отделения:
- дерматологическое
- неврологическое
- гинекологическое
- терапевтическое
- хирургическое
- оздоровление детей с ДЦП
О показаниях и противопоказаниях нужно проконсультироваться со специалистами или узнать на сайте. Для каждой категории граждан — индивидуальный подход, гибкие цены, скидки до 5%.
Адрес: Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 5
- Тел.: 8 385 68- 2−08−59, 8−903−958−92−92 (с 8.00 до 17.00)
- Тел.: 8 385 68 2−29−53 (с 17.00 до 8.00)
Адрес сайта: kcvmir.com
Электронная почта: br@kcvmir.com
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