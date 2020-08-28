Где взять справку об отсутствии COVID-19? В «Инвитро» появились системы самовзятия на коронавирус

Теперь сдать биоматериал для исследования бесконтактным методом на коронавирусную инфекцию COVID-19 можно в любом офисе «Инвитро"*. Это простая и безболезненная самостоятельная процедура взятия мазка на дому, которая позволяет получить биоматериал для лабораторного тестирования.

Андрей Поздняков,

главный врач «Инвитро-Сибирь»:

На экспериментальной группе пациентов, отличий в качестве взятия биоматериала обнаружено не было. Это дает основания полагать, что данный метод абсолютно равнозначен взятию биоматериала медицинской сестрой.

Само исследование выполняется в лаборатории методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Данный метод позволяет определить генетический материал вируса SARS-COV-2.

Результаты придут на почту в виде справки, подтверждающей отсутствие или наличие в организме генетического материала вируса SARS-COV-2.

Этот документ имеет широкую область применения. Например, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ № 22 от 27.07.2020 граждане, прибывающие в Россию из-за рубежа в течение трех календарных дней обязаны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

Как все проходит?

Шаг 1. Приобретите в медицинском офисе «Инвитро» набор для самостоятельного взятия биоматериала с инструкцией по процедуре взятия мазка. Купить комплект можно как для себя, так и для членов семьи.

ШАГ 2. Дома или в других комфортных условиях проведите самостоятельное взятие мазка и упакуйте биоматериал строго по инструкции. После процедуры доставьте биоматериал в медицинский офис «Инвитро».

ШАГ 3. Получите результаты теста удобным для вас способом: на сайте, по электронной почте или в медицинском офисе «Инвитро».

У большого процента инфицированных заболевание протекает бессимптомно, но есть те, кто в зоне риска наиболее тяжелого течения заболевания, а именно: лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Благодаря услуге бесконтактного анализа на COVID-19 вы можете обезопасить себя и своих близких.

Исследование доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Подробную информацию можно получить на сайте invitro.ru и по телефону горячей линии 8−800−234−40−50.

Адреса ИНВИТРО в Барнауле: пр-т Ленина , 115-а

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