Где взять справку об отсутствии COVID-19? В «Инвитро» появились системы самовзятия на коронавирус

Андрей Поздняков,
главный врач «Инвитро-Сибирь»:
На экспериментальной группе пациентов, отличий в качестве взятия биоматериала обнаружено не было. Это дает основания полагать, что данный метод абсолютно равнозначен взятию биоматериала медицинской сестрой.
Само исследование выполняется в лаборатории методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Данный метод позволяет определить генетический материал вируса SARS-COV-2.
Результаты придут на почту в виде справки, подтверждающей отсутствие или наличие в организме генетического материала вируса SARS-COV-2.
Этот документ имеет широкую область применения. Например, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ № 22
Как все проходит?
Приобретите в медицинском офисе «Инвитро» набор для самостоятельного взятия биоматериала с инструкцией по процедуре взятия мазка. Купить комплект можно как для себя, так и для членов семьи.
Дома или в других комфортных условиях проведите самостоятельное взятие мазка и упакуйте биоматериал строго по инструкции. После процедуры доставьте биоматериал в медицинский офис «Инвитро».
Получите результаты теста удобным для вас способом: на сайте, по электронной почте или в медицинском офисе «Инвитро».
У большого процента инфицированных заболевание протекает бессимптомно, но есть те, кто в зоне риска наиболее тяжелого течения заболевания, а именно: лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Благодаря услуге бесконтактного анализа на COVID-19 вы можете обезопасить себя и своих близких.
Исследование доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Подробную информацию можно получить на сайте invitro.ru и по телефону горячей линии 8−800−234−40−50.
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