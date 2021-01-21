«Гемотест» поможет барнаульцам правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

Лаборатория « Гемотест » приглашает жителей Барнаула проверить у себя наличие противопоказаний к вакцинации против COVID-19 с помощью специального комплекса анализов.

Помимо беременности, периода грудного вскармливания и возраста до 18 лет у вакцины Гам-КОВИД-Вак есть менее очевидные противопоказания. Это гиперчувствительность к компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, и обострение хронических заболеваний.

Не любое противопоказание можно обнаружить у себя самостоятельно, поэтому пройти лабораторную диагностику перед вакцинацией стоит даже при хорошем самочувствии — изменение некоторых показателей может происходить задолго до появления первых признаков заболевания.

В составе комплекса — 7 исследований. Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ поможет выявить инфекцию и определить ее влияние на организм. Уровень креатинина может рассказать о работе почек, значения аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) дадут информацию о повреждении клеток печени или мышц, уровень иммуноглобулинов Е поможет выявить аллергические реакции, а антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2 расскажут о стадии инфекции COVID-19 в случае ее наличия.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова

С 21 января по 21 февраля включительно комплекс доступен по специальной цене — 2390 рублей, срок выполнения — 1 день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

После прививки целесообразно проверить, выработались ли антитела к коронавирусу — для этого «Гемотест» предлагает пройти специальное исследование. Его цена — 1390 рублей без учета взятия биоматериала, срок — 1 день.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Информация о стоимости действительна на момент публикации.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Барнауле: